Negaron la excarcelación al policía que mató a Thiago Correa

El juez de garantías de La Matanza rechazó el pedido del agente Facundo Aguilar Fajardo, quien les disparó 11 veces a los ladrones en medio de un asalto e hirió de muerte al nene de siete años.

Hoy 03:35

El juez de garantías de La Matanza denegó el pedido de excarcelación y el cambio de carátula solicitado por Facundo Aguilar Fajardo (21), el policía federal que usó su arma reglamentaria para defenderse de un asalto y mató al pequeño Thiago Correa.

Además de continuar detenido, la causa seguirá siendo investigada como exceso de legítima defensa por dispararles 11 veces a los delincuentes y homicidio simple con dolo eventual por la muerte del nene de siete años. Por este último delito, Aguilar Fajardo enfrenta entre ocho y 25 años de condena.

El juez actuó en concordancia con el fiscal de Homicidios de La Matanza Diego Rulli, quien también acusó al policía de uso desproporcionado de la fuerza porque vio a los ladrones huir y continuó disparando. Como resultado del intento de robo y tiroteo, uno de los asaltantes murió y dos resultaron heridos, mientras que el cuarto sospechoso que estaba prófugo fue detenido este miércoles.

“Hubiera preferido que me maten a mí”

El lunes pasado, declaró por segunda vez el policía federal Facundo Aguilar Fajardo. “Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”, aseguró ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

En su declaración, aseguró: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”. También pidió que se realice una reconstrucción de los hechos para poder demostrar su inocencia.

“Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, remarcó. Al mismo tiempo, siguió: “Desde que me enteré de ese hecho (por la muerte del nene), no hay día en que no piense en mi hermanito de 11 años: él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto”.

Aguilar Fajardo insistió en que siempre estuvo “focalizado” en los cuatro delincuentes para que no le hagan nada a su mamá: “Lo único que quería era que se vayan”.

Cuando le consultaron sobre cómo era su visión en el momento en que disparó, indicó que es “una zona muy oscura”, donde hay “varios obstáculos”, como postes de luz, una parada de colectivos y diferentes comercios. “Imposible que haya visto”, subrayó.

Por su parte, el agente señaló que los negocios cierran después de las 19.30 en esa zona de Ciudad Evita “por la peligrosidad del barrio”.

“Solo me dirigía a mi trabajo, como todas las noches, junto con mi madre, que me estaba acompañando. De no haber sido sorprendido y haber sentido amenaza contra la vida de mi madre y mi vida, jamás hubiese actuado”, añadió.

Sobre el final de su declaración, pidió una reconstrucción de los hechos con cuatro personas que actúen de delincuentes, con su madre y con personal de criminalística.

Además, solicitó que la medida se haga en la misma hora que ocurrió la tragedia: “Para demostrar que en ese horario no hay personas pasando por esas calles, la baja iluminación que hay y que se haga lo más rápido posible, para poder demostrar mi inocencia”.