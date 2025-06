Escándalo total: reaparece un video en el que Diddy golpea a su ex pareja

En las últimas horas resurgió en las redes un video de 2016 muy violento que protagoniza Sean "Diddy" Combs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes son el inicio de la debacle del rapero, ya que a partir de la difusión del clip explotó el caso de las fiestas sexuales por las que está preso, acusado de tráfico sexual de personas y abuso.

BREAKING



CNN has obtained footage of Diddy repeatedly beating his then girlfriend Cassie in a hotel hallway.

https://t.co/PdMnMauy40