Jimena Barón fue mamá por segunda vez y sorprendió con el nombre del bebé

La actriz fue mamá junto a Matías Palleiro, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Hoy 10:53

Horas después de que Jimena Barón se mostrara en plena ecografia y con la panza "a punto de explotrar", Yanina Latorre confirmó que finalmente este sábado nació el bebé más esperado en el mundo de la farándula. La panelista lo comunicó a través de un tuit, con el que generó revuelo al ventilar el nombre de la criatura.

“Nació Arturo Palleiro, hijo de Jimena Baron“, aseguró, y varios usuarios no ocultaron su indignación. “Linda noticia, pero el nombre no me gusta”, “Qué manía la de poner nombres de generaciones pasadas”, “Pobre pibe”, “Con razón no quería decir el nombre”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

El 3 de junio, la cantante se había expresado con una sentida carta en la que reconoció haber tenido un hermoso embarazo. También dijo que Momo, su primogénito, y su pareja, Matías Palleiro, la acompañaron en todo momento. “Me sentí amada”, pronunció junto a una foto desnuda y acariciando la panza.