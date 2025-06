Bayern Múnich pasó por arriba a Auckland City y mete miedo en el grupo de Boca

Este domingo en Cincinnati, los bávaros ganaron 10 a 0 ante el conjunto neozelandés en el inicio del Grupo C.

Hoy 15:37

El Bayern Múnich debutó en el Mundial de Clubes 2025 con una goleada histórica: 10-0 frente a Auckland City, en un partido sin equivalencias disputado en el TQL Stadium. El conjunto alemán mostró todo su poderío y dejó un claro mensaje para el resto, especialmente para Boca Juniors, que compartirá grupo con el gigante europeo.

El trámite fue un monólogo. A los 4 minutos ya ganaba 1-0 con un tanto de Coman tras un doble cabezazo en el área. Desde ahí, el equipo de Vincent Kompany (el DT más joven del torneo, con 39 años) se dedicó a golear: Boey, Olise y nuevamente Coman ampliaron la diferencia antes de la media hora. Luego, antes del descanso, llegaron los gritos de Müller y Olise para cerrar un 6-0 en el primer tiempo que pareció un entrenamiento de lujo.

En el complemento, el Bayern no aflojó: Musiala se despachó con un triplete y Müller decoró el resultado. Lo llamativo es que Harry Kane no convirtió y casi no hizo falta. El equipo alemán fue una máquina de precisión y no le dio chances al campeón de Oceanía, un conjunto semiprofesional que poco pudo hacer salvo un par de córners aislados.

Para Boca, la preocupación pasa por no tener pistas sobre los puntos débiles del Bayern, que jugó un partido perfecto y no fue exigido en ningún momento. El Xeneize debutará el lunes a las 19 ante Benfica, mientras observa de cerca el nivel del rival más temido de la zona.