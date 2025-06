Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Canadá

El argentino no sumó puntos, tampoco Pierre Gasly, en una jornada olvidable para la escudería francesa.

Hoy 17:12

Franco Colapinto llegó entero a la bandera de cuadros, pero no fue un buen día para Alpine, ya que el argentino terminó 13° y Pierre Gasly, 15°, consumando otra jornada sin puntos ni alegrías para la escudería francesa.

Largada complicada con Hadjar y Albon que le tiró el auto, incluso el argentino mantuvo la posición y exigió al tailandés que tuvo que irse al pasto pero volvió y pudo mantener su posición. El bonaerense se hizo respetar ante su ex compañero de equipo en Williams.

Ya con diez vueltas, las posiciones seguían igual pero Colapinto estaba lejos del noveno, Nico Hulkenberg, a 2,5 segundos, y detrás ,Isack Haqdjar, estaba a 0,5, a tiro. Unas vueltas después, quien quedó delante del bonaerense fue Max Verstappen, quien cambió las medias por duras; detrás del argentino, Albon superaba a Hadjar para ser 11°. Franco hacía su carrera, prolija.

En la vuelta 14, Fran fue a boxes para poner neumáticos blancos y regresó 19° a pista, delante de Hadjar.Carrera de estrategias en boxes, Fran avanzaba a medida de que los demás iban a los pits; en el giro 125 ya era 16° delante de Hadjar, Oliver Bearman, Lance Stroll y Albon, pero con seis pilotos por delante que no habían parado todavía, o sea que virtualmente seguía décimo.

Decisión de equipo, por primera vez en el año, desde Alpine le pidieron a Pierre Gasly que se dejara pasar por Colapinto, de manera que Fran quedó 15 y el francés, tapando a Hadjar y el resto, posibilitando que el argentino se escapara, tanto que hasta pudo superar en pista a Liam Lawson en la curva 13 de la vuelta 36 para ser 14°. Hadjar, 16°, estaba a dos segundos ya; el bonaerense tenía las espaldas cubiertas y estaba a tiro de Gabriel Bortoleto (a medio segundo), el 13°. Lo malo que Hadjar había logrado supera a Gasly…

Con el brasileño a boxes, Colapinto quedaba 13°, con Yuki Tsunoda, Carlos Sainz y Esteban Ocon, que no habían parado todavía, adelante.

Con la parada de Tsunoda, el argentino pasó al 12° lugar, pero fue superado por Bearman, que con el Haas sumaba 43 vueltas con la goma dura, cuatro menos que el bonaerense de Alpine.

Evidentemente, el #43 del argentino se quedó sin resto, y sobre el final no pudo aguantar el ritmo, por lo cual también lo pasó Tsunoda para finalizar 13°, tres puestos más atrás de cómo había largado. Con Gasly 15°, no fue una buena carrera de Alpine, que volvió a no sumar puntos y sigue último en la tabla de Constructores.