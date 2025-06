La decepción de Colapinto tras el GP de Canadá: "No fue el fin de semana que esperábamos"

Tras el puesto 13 en suelo canadiense, el piloto argentino habló de lo que fue la performance colectiva de Alpine y no ocultó su bronca por la falta de potencia del auto.

Hoy 18:17

Frustración para Franco Colapinto tras el puesto 13 en Canadá. Había largado décimo y llegó a estar noveno en esa primera vuelta (después de una muy buena largada). Sin embargo, entró rápido en boxes para cambiar las gomas medias a duras (las que mantuvo en el resto de la carrera), pero penó por la falta de potencia del motor de Alpine y la propia estrategia llevada a cabo en conjunto. A continuación, el lamento del pilarense a la hora de analizar la carrera.

El análisis de Colapinto tras el GP de Canadá

"Muy difícil, creo que estuvimos en la estrategia equivocada. No se podía en la recta pasar. Nos complicó. Una pena. Teníamos un buen auto en aire limpio. No en sucio, la goma se gastaba mucho. No fue el domingo que esperábamos. Mala suerte en cómo se fue dando la carrera, sino hubiéramos estado en los puntos. Enfocarse en lo que viene y sacar todo lo bueno de este finde", arrancó Franco.

Ampliando más conceptos de lo que fue la carrera, FC manifestó: "Con el auto, bien. Fue una mala estrategia. La otra fue más rápida. Y lo que fue lo que me hizo quedar afuera de los puntos. El tráfico después de los compañeros de equipo que se quedaron afuera, frenándonos. Nos mató esto. Los que estaban atrás y pararon más tarde salieron adelante nuestro, como Sainz, Tsunoda, Ocon. Una pena, pero mirar para adelante. No teníamos más ritmo. El motor en las rectas es una locura, no podemos pasar a nadie. Saliendo a tres décimas de la curva 10, con DRS y energía, no podía acercarme. Complicado, pero esperamos fines de semana mejores".

¿Si pueden mejorar en circuitos como el de Austria y Silverstone (Gran Bretaña)? "Hay que ver cómo nos caen los próximos circuitos, dependen mucho del motor. Y éste vimos lo vulnerable que estamos en las rectas. A enfocarse en lo que viene. Dimos un pasito en general. Mantener eso y mirar para adelante", respondió Colapinto.

Y de la estrategia en sí, añadió: "Cuando hay tantos compañeros de otros atrás nuestro pegados, de uno que está adelante o pegado atrás, sabemos de esa estrategia de frenarnos y ayudar a que los que se queden afuera sigan avanzando y sigan girando más rápido con gomas usadas. Fue una estrategia que no era mala en papel, pero cómo se dio la carrera, fue un desastre. Una pena por lo de hoy. Penamos muchos por derecho. Poca energía. No se podía intentar pasar a nadie".

Tratando de encontrar una mirada optimista, con el avance que mostró en la clasificación del sábado en suelo canadiense, cerró: "Es algo positivo, quiere decir que estamos encontrando el combo. A entender qué es lo que pasa cuando no encontramos el balance, cuando no tengo confianza o el grip. Que no pase de vuelta".