Guillermo Francos habló del pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: “No se trata de un privilegio”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner y aseguró que el Gobierno respeta la autonomía judicial. Además, opinó sobre un eventual arresto domiciliario y negó acuerdos políticos con la expresidenta.

Hoy 18:59

Este domingo, Guillermo Francos habló al aire después de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema. En primer lugar, aseguró que fue una decisión “autónoma” que el Gobierno toma “con seriedad y absoluta normalidad”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue una decisión de la Justicia luego de un proceso de mucho tiempo”, celebró el jefe de Gabinete, que afirmó que el Ejecutivo sólo debe cumplir el rol de acompañar al Poder Judicial en los pasos a seguir.

Luego, opinó sobre el pedido de domiciliaria de la expresidenta: “Hay una decisión generalizada de que los mayores de 70 años pueden pedir ese beneficio. En este caso ha sido presidenta, vicepresidenta, diputada, senadora. Hay una serie de elementos que la Justicia tiene en cuenta. Además ha sido objeto de un intento de homicidio”.

“Ahora, un tema es que le den arresto domiciliario y otra es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón“, continuó Francos.

Acerca del panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, el funcionario dijo: “La ex presidenta va a terminar presa por una decisión de la Justicia. Con esto queda demostrado que no teníamos un acuerdo con ella para competir en la Provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, manifestó: “No nos hace ninguna diferencia no competir contra ella“. “¿Quién está enfrente? No es un problema, nosotros mostraremos lo que pasó durante tantos años de populismo en la Argentina y cómo en un año y medio hemos sacado a la Argentina de esa posición", completó el jefe de ministros.

Finalmente, Francos explicó que la condena es algo negativo como “ventana al mundo” y concluyó: “No es una imagen buena para Argentina, pero esto pasa en muchos lugares del mundo”.