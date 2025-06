Scarlett Johansson: "Después de Lost in Translation me trataron como un objeto para los hombres"

La hoy reconocida actriz, popular por películas como 'Match Point' y 'Vengadores: Infinity War', echa la vista atrás para recordar su encasillamiento.

Scarlett Johansson, que el próximo julio estrenará 'Jurassic World: El renacer', lleva más de dos décadas dejando huella en la gran pantalla, construyendo una carrera que combina cine independiente, superproducciones taquilleras y papeles aclamados por la crítica. Desde sus inicios en películas como 'El hombre que susurraba a los caballos', la actriz fue ganando notoriedad en el cine de autor a principios de los 2000.

'Lost in Translation', dirigida por Sofia Coppola, supuso un punto de inflexión: no solo le valió el reconocimiento internacional, sino que marcó el inicio de una etapa en la que fue vista como una intérprete con una presencia enigmática y sofisticada. Tras su periplo en Tokio junto a Bill Murray, le siguieron otros trabajos memorables como 'La joven de la perla', 'Match Point', una de las mejores películas de Woody Allen y 'El truco final', una de las mejores películas de Christopher Nolan.

En el cine de acción brilló como Natasha Romanoff, la Viuda Negra del universo Marvel, papel que interpretó durante más de una década, convirtiéndose en una figura imprescindible de la franquicia gracias a películas como 'Iron Man 2' y 'Vengadores: Infinity War', una de las mejores películas de superhéroes de la historia del cine. También destacó en películas como 'Under the Skin', 'Her' (donde solo prestó su voz, pero de forma inolvidable), 'Historia de un matrimonio', una de esas películas buenas y aclamadas por la crítica de Netflix, y 'Jojo Rabbit'. Sin embargo, como ella misma ha contado recientemente, no todo fue fácil en su camino hacia ese equilibrio.

En una entrevista publicada en el podcast 'Table for Two', Johansson compartió que durante su juventud en Hollywood sintió que fue encasillada muy pronto en un perfil hipersexualizado. Hablando sobre sus papeles en 'Lost in Translation' y 'La joven de la perla', explicó: "Hice esas películas cuando tenía como 18 o 19 años y estaba entrando en mi propia feminidad y aprendiendo sobre mis propios deseos y sexualidad. Me sentí forzada, de cierta forma, en convertirme en esta actriz tipo bombón para los hombres". Esa imagen, la del objeto de deseo, se convirtió durante años en el filtro a través del cual muchos directores y productores la veían.

Aquel tipo de papeles limitaba no solo sus posibilidades profesionales, sino también su propia percepción como actriz: "Actuaba como el objeto de deseo y me encontré atrapada en este lugar. No podía salir de ahí", confesó. A lo largo de su trayectoria, Scarlett ha contado en varias ocasiones cómo debió lidiar con el hecho de que la industria no la tomara en serio para papeles más profundos o complejos por culpa de esa etiqueta.

Además, en una entrevista posterior publicada por 'Vanity Fair', la actriz fue todavía más tajante: "Me sentí explotada después de 'Lost in Translation'. Me trataron como un objeto para los hombres". Aunque ella valora la película como una obra importante, reconoce que el tipo de atención que recibió a raíz de ese papel no fue el que esperaba ni el que deseaba. Fue, según sus palabras, "una especie de explotación". También señaló que su entorno profesional en ese momento no supo cómo ayudarla a romper ese molde: "Mis representantes no me ayudaron a cambiar esta situación, aunque estaban reaccionando a la norma. La industria siempre ha funcionado así", asegura Johansson.

El rodaje de 'Lost in Translation', además, no estuvo exento de tensiones. Johansson relató que Bill Murray, su compañero de reparto, estaba atravesando un momento complicado y eso se notaba en el ambiente del set, algo que no nos sorprende conociendo el carácter del actor. Ahí tenemos el enfrentamiento entre Bill Murray y Lucy Liu o la pelear entre Richard Dreyfuss y Bill Murray, entre otras: "Bill estaba en un lugar complicado", dijo la actriz. Y añadió que el equipo estaba "en ascuas" debido al estado emocional del actor. Aun así, no guarda rencor. Todo lo contrario: "Creo que la vida le ha dado humildad, es una persona completamente diferente ahora. Estoy bastante orgullosa de cómo me manejé. Me concentré en hacer mi trabajo. Es una buena táctica para seguir adelante", comentó con tono positivo Johansson.

