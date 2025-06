Dakota Johnson trabajó por primera vez con una coordinadora de intimidad: "Las escenas de sexo no se sienten bien"

A más de una década de haber protagonizado la trilogía Cincuenta sombras de Grey, la actriz habló de la incomodidad que implica filmar escenas sexuales y recordó lo difícil que fue rodar la saga que la lanzó a la fama.

Dakota Johnson lleva actuando 15 años, pero reveló durante una entrevista en el pódcast Good Hang de Amy Poehler que recién ahora, en una producción reciente, utilizó por primera vez una coordinadora de intimidad. A pesar de haber alcanzado fama internacional con la trilogía Cincuenta sombras de Grey, que incluyó mucha desnudez y escenas sexuales, Johnson señaló que en aquel entonces “no había coordinadores de intimidad”.

“Fue realmente genial”, dijo Johnson sobre su primera experiencia con una coordinadora de intimidad. “Fue muy bueno porque estoy tan acostumbrada a que… ya sabés, es una escena de sexo. No es sexy. No se siente bien”.

Johnson ha participado en muchas escenas sexuales a lo largo de su carrera y le explicó a Poehler cuál es su enfoque mental frente a ese tipo de material.

“Primero, creo que depende de quién es el personaje y qué se supone que representa para el público”, explicó Johnson. “¿Es una chica súper idealizada y sexy? ¿Es una ama de casa? ¿Está sola? ¿Tiene miedo? ¿Es conservadora? Entonces, obviamente eso es trabajo de personaje, pero también hay cierta preparación. Quiero sentirme bien con mi cuerpo si voy a mostrarlo. Mi mamá me crió para estar realmente, realmente orgullosa de mi cuerpo y amarlo. Así que siempre he estado muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y se siente auténtico”.

Johnson filmó muchas escenas íntimas para las películas de Cincuenta sombras. En 2022 le dijo a Vanity Fair que hacer esas películas fue “psicótico”.

“Firmé para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”, dijo Johnson en ese momento. “[E. L. James] tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y exigía que ciertas cosas pasaran. Había partes de los libros que simplemente no funcionaban en una película, como el monólogo interno, que a veces era increíblemente cursi. No funcionaba decirlo en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre. Cuando audicioné para esa película, leí un monólogo de Persona y pensé: ‘Oh, esto va a ser realmente especial’”.

Johnson dijo que hacer la trilogía de Cincuenta sombras “se volvió algo loco”, y agregó: “Hubo muchos desacuerdos. Nunca pude hablar de esto con total sinceridad, porque uno quiere promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que hicimos en definitiva, y todo sale como tiene que salir, pero fue complicado”.

