Erin Moriarty reveló que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune

La actriz de The Boys compartió su diagnóstico en redes sociales y relató el alivio que sintió tras iniciar el tratamiento. Subrayó la importancia de no minimizar los síntomas y buscar ayuda médica a tiempo.

Hoy 09:44

Erin Moriarty, reconocida por su papel de Starlight en la serie The Boys, hizo público recientemente que fue diagnosticada con la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta a la glándula tiroides. A través de una emotiva publicación en Instagram, la actriz alentó a sus seguidores a no ignorar los síntomas físicos y emocionales, especialmente el dolor persistente.

“La enfermedad autoinmune se manifiesta de manera distinta en cada cuerpo”, escribió Moriarty. “Tu experiencia será diferente a la mía. Quizás mucho, quizás apenas. Pero será distinta”.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, la enfermedad de Graves provoca una sobreproducción de hormonas tiroideas, lo que se traduce en hipertiroidismo. Es más frecuente en mujeres menores de 40 años y puede causar pérdida de peso, temblores, sensibilidad al calor, taquicardia y problemas oculares como ojos saltones y sensibilidad a la luz. Si no se trata, puede derivar en complicaciones cardíacas u osteoporosis. El tratamiento puede incluir medicación antitiroidea, betabloqueantes, terapia con yodo radiactivo o cirugía.

“Si no hubiera atribuido todo al estrés y al cansancio, lo habría detectado antes”, agregó la actriz. “Hace un mes me diagnosticaron. A las 24 horas de comenzar el tratamiento, sentí que la luz volvía a encenderse. Si la tuya se está apagando, aunque sea un poco, andá a hacerte ver. No tenés que aguantar el sufrimiento. Merecés estar bien”.

En su publicación también compartió mensajes que le envió a sus padres. En uno, anterior al diagnóstico, le confesaba a su madre: “No puedo seguir viviendo así. Me siento desconectada de quien soy. No hay momentos, ni siquiera cinco segundos, en los que me sienta normal”. En otro, posterior al inicio del tratamiento, le escribió a su padre: “Ya siento una gran diferencia. ¿Así es como se supone que debo sentirme? ¡Me lo estaba perdiendo!”

Varias figuras del elenco y del medio se mostraron solidarias en los comentarios. Susan Heyward, su compañera en The Boys, y la actriz Nesta Cooper respondieron con emojis de apoyo. La directora Shana Stein expresó: “Feliz de que estés en camino a sanar”.

Moriarty continúa trabajando en la esperada quinta y última temporada de The Boys, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada. El equipo adelantó recientemente que será un final “climático” para la serie de Prime Video creada por Eric Kripke.

