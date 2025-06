El doble femicida de Villa Hipólita se encamina al juicio oral: "Esperamos el castigo máximo"

La madre de Morena Banegas, una de las víctimas, pidió la pena máxima para Gabriel Cejas, acusado de asesinar a puñaladas a la joven de 20 años y a su tía Luz (23) en un descampado del departamento Robles.

Hoy 10:57

El doble femicidio que estremeció a Santiago del Estero comienza a acercarse a su instancia de juicio oral. Morena Marcela Banegas (20) y su tía Luz Nair Banegas (23) fueron asesinadas a puñaladas en un descampado del departamento Robles el 18 de junio de 2024. Por el hecho, se encuentra detenido Gabriel Cejas, ex pareja de Morena, acusado de haber perpetrado el doble homicidio con premeditación y ensañamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Mi hija está presente todos los días, en todos los lugares. La extraño y la espero porque me da la sensación como madre de que va a llegar. Es difícil. Ella me enseñó a ser mamá. No creo que me pueda acostumbrar a su ausencia”, expresó en diálogo con Radio Panorama Alejandra Loto, madre de Morena.

La joven había dejado una hija de apenas 7 años y cursaba el cuarto año de la carrera de formación docente. Su madre, firme pero quebrada por la pérdida, agregó: “Esperamos que él no salga nunca, tiene que tener una doble condena. Nunca voy a olvidar la noche en que me dijeron que mi hija estaba sin vida”.

Gabriel Cejas

También su abuela, Fanny Loto, se sumó al pedido de justicia. “Esperamos el castigo máximo, lo esperamos día a día porque creemos en la justicia. Necesitamos que nuestra mente descanse sabiendo que él está donde debe estar: la cárcel. Y necesitamos saber si alguien lo ha ayudado”.

El acusado, Gabriel Cejas continúa detenido. La causa ya se encuentra en la etapa final de instrucción y, según los últimos datos judiciales, Cejas será sometido a juicio oral. De ser hallado culpable, le correspondería la pena de prisión perpetua.

Las pruebas recolectadas durante la investigación resultaron claves. Según la Fiscalía, Cejas no solo actuó con premeditación, sino también con un alto grado de violencia y ensañamiento. Las pericias confirmaron la presencia de sangre compatible con las víctimas en el auto del imputado y en otros elementos secuestrados. Aún se espera un informe de la Policía Federal sobre los teléfonos celulares, que podría cerrar la instrucción.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la noche del 18 de junio de 2024, Cejas interceptó a Morena y Luz cuando regresaban del Instituto Superior San Agustín. Las obligó a desviarse hacia un descampado. Allí, ató a Morena con una camisa y asesinó a su tía a puñaladas. Luego persiguió a su ex pareja e hizo lo mismo con ella.

Por estos hechos, el acusado enfrenta las calificativas legales de "homicidio cuádruplemente calificado por ensañamiento, alevosía, violencia de género y femicidio”, en el caso de Morena y "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”, en el caso de Luz.