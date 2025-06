El Gobierno aseguró que garantizará la seguridad durante la marcha por Cristina Kirchner

Se espera que la movilización acompañe a la expresidenta desde Constitución a Retiro, ida y vuelta el miércoles. Está en duda qué ocurrirá si se le concede la prisión domiciliaria antes.

Cristina Kirchner se presentará este miércoles en los Tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por la causa Vialidad. En Casa Rosada evitan involucrarse en qué postura debería tomar la Justicia con respecto a la prisión domiciliaria.

Sin embargo, una parte del Gobierno cree que si la exmandataria no se traslada a los Tribunales de Retiro y queda detenida en su domicilio de San José 1111, se desactivaría la movilización que organiza el PJ con otras organizaciones políticas y sindicales.

Por otro lado, hay representantes del oficialismo que creen que si CFK no sale de su casa, igualmente habrá disturbios en las calles.

En este contexto, el Ejecutivo sí confirmó que garantizará la seguridad para la detención de la expresidenta, como se lo solicitó la Justicia. Además, el Ministerio de Seguridad prepara un operativo especial para el traslado de CFK.

El puntapié inicial ocurrió la semana pasada, cuando apenas horas después de conocido el fallo de la Corte, el Consejo Nacional del PJ sesionó, con Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno como invitados estelares, en una convocatoria amplia a la que acudieron todas las escisiones de un justicialismo en alerta.

El gran ausente de la ocasión fue Axel Kicillof. El senador José Mayans, delegado por Cristina como articulador de los distintos sectores, argumentó que esta semana habría otra reunión con los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y que por eso no se le cursó invitación. Quien sí estuvo en el mitin fue el riojano Ricardo Quintela, aunque no en su rol de jefe provincial sino como titular del PJ de su distrito.

De acuerdo a lo que averiguó Ámbito, hasta el momento no se convocó formalmente a los mandatarios de UP, aunque algunos de ellos podrían participar de la movilización. Apenas conocida la decisión del máximo Tribunal, todos cerraron filas detrás de Cristina. Desde números puestos como Kicillof, Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto y el formoseño Gildo Insfrán, hubo también respaldo de los díscolos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).