Sabrina Carpenter suena como favorita para interpretar a Dazzler en el reinicio de los X-Men

La cantante y actriz, fan declarada de Spider-Man y del cine de acción, suena fuerte para interpretar a la mutante pop que convierte el sonido en luz en el esperado relanzamiento del universo X-Men.

Hoy 07:21

La renovación del universo mutante en el cine comienza a tomar forma y, entre rumores y especulaciones, Sabrina Carpenter emerge como una de las candidatas favoritas para dar vida a Dazzler, la superheroína pop del universo Marvel.

Carpenter, de 26 años, es mundialmente reconocida por su carrera musical, pero también cuenta con una sólida trayectoria como actriz, con papeles en películas como Tall Girl y Work It, además de apariciones en series como Ley y Orden y Orange is the New Black. Su versatilidad y carisma juvenil la convierten en una opción atractiva para el personaje, una mutante con la capacidad de convertir el sonido en luz y energía, cuya identidad artística ha estado tradicionalmente vinculada al mundo del espectáculo.

Sabrina Carpenter

Aunque Sabrina nunca manifestó explícitamente su deseo de integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sí confesó en entrevistas anteriores su entusiasmo por las películas de acción y su fanatismo por Spider-Man. “Cuando era más joven, vi Kick-Ass y pensé ‘esto parece divertidísimo’. Me encantaría hacer algo en ese mundo”, aseguró.

Mientras tanto, Marvel continúa avanzando a paso lento con el esperado reinicio de X-Men, y los rumores apuntan a Jake Schreier —director de Thunderbolts— como posible responsable del proyecto. Otros nombres que circulan para el casting incluyen a Hunter Schafer (Mística), Ayo Edebiri (Tormenta) y Julia Butters (Rogue), aunque aún no hay confirmaciones oficiales.

¿Será Sabrina Carpenter la nueva Dazzler? Por ahora no hay anuncio formal, pero su perfil parece encajar a la perfección con la heroína que brilla —literalmente— entre luces y escenarios.