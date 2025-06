El doble crimen que conmocionó a Villa Hipólita: un año sin Luz y Morena

Este miércoles 18 de junio se cumplirá un año del doble femicidio, familiares de las víctimas reviven aquel fatídico día y esperan justicia.

Hoy 09:51

A un año del terrible crimen que conmovió a la localidad de Villa Hipólita, los recuerdos de Luz Nair y Morena Banegas siguen presentes en cada rincón de sus hogares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobrina y tía, fueron halladas sin vida en el interior de un automóvil, con múltiples heridas de arma blanca que sellaron su trágico destino.

El 18 de junio de 2024 marca el primer aniversario de esta tragedia que aún deja muchas preguntas sin respuesta. Los familiares de las víctimas, entre lágrimas y dolor, compartieron sus testimonios con Noticiero 7, sobre el sufrimiento que les dejó este crimen y su incansable lucha por justicia.

“Mi hija está presente todos los días, si me voy a mi mamá, está en los recuerdos de ella. A donde vaya, la extraño y la espero desde el día que ella se fue. Es difícil, muy difícil.”

La madre de Luz expresa el dolor de una ausencia que no puede superar. La pérdida de una hija joven, con toda una vida por delante, ha marcado un antes y un después en su vida.

Por su parte, la familia de Morena, quien deja atrás a una hija de 7 años, no entiende por qué su ser querido estuvo involucrado en ese trágico episodio. Aunque nunca se aclaró completamente si Morena tenía algún conflicto previo con su tía Luz, lo que les duele profundamente es la brutalidad con la que ambas fueron asesinadas.

“Si ella tuvo problemas con Morena, no lo sabemos, no sé por qué mi hija fue a parar ahí. Ella dejó una chiquita de 7 años. Vivimos esperando una respuesta, espero que la condena sea la máxima. Si es posible, que nunca salga.”

El dolor de los padres se traduce en un pedido firme: que el responsable de estos crímenes pague con la máxima pena posible. Exigen justicia para poder dar paz a las almas de las víctimas y también a las de sus seres queridos.

La madre de Morena recuerda con amor los sueños y las esperanzas de la joven, quien se encontraba a punto de finalizar su carrera para convertirse en maestra, un sueño que sus familiares veían cumplirse con orgullo.

“Ella estaba avanzada con su carrera para recibirse como maestra, carrera que sus tías le decían que debía seguir. Mis hermanas le decían ‘More, sos capaz’. Bueno, Luz también me decía: ‘Mami, 2024, cuarto año, seguramente yo me recibiré en 2026’. Y mi marido le decía: ‘El día que mi hija se reciba, un auto le va a comprar papá’. Son cosas que no se olvidan.”

El testimonio de la madre de Morena ilustra la tristeza que aún acompaña a la familia. Las promesas que no pudieron cumplirse, los sueños truncos y el futuro arrebatado por la violencia.

Una religiosa de la zona, también profundamente afectada, remarca la crueldad de un crimen que jamás imaginó posible.

“Es un terror que hasta el día de hoy no podemos concebir. Lo que menos imaginamos es que algo así pudiera suceder, tan cruel. ¿De dónde sacó fuerzas ese muchacho? Es para pensarlo. Se convirtió en un monstruo que no debe salir más, porque el que mata una vez mata dos veces, y él mato dos veces, entonces puede matar una tercera.”

Un año después de este doble femicidio, la justicia aún parece un sueño lejano para aquellos que esperan la condena máxima para el responsable de este atroz crimen.