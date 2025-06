Fati Vázquez recibió amenazas tras los rumores de romance con Lamine Yamal

La influencer rompió el silencio en redes sociales luego de que circularan versiones sobre una relación con la joven estrella del Barcelona.

Hoy 19:45

Los rumores de un supuesto romance entre Lamine Yamal y la influencer Fati Vázquez desataron una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, que terminaron en un lamentable episodio de acoso digital. La creadora de contenido, de 30 años, denunció haber recibido amenazas de muerte tras la viralización de una serie de fotos que la vincularon sentimentalmente con el futbolista de 17 años.

La polémica comenzó cuando seguidores notaron coincidencias entre las publicaciones de ambos en Instagram. En las imágenes, Yamal y Vázquez aparecen en un barco con fondo rocoso y en una piscina infinita con detalles similares, lo que alimentó la versión de que ambos estaban compartiendo vacaciones en el mismo destino.

Lamine Yamal negó cualquier vínculo amoroso

El periodista Javi de Hoyos, especializado en espectáculos, fue uno de los primeros en analizar las pruebas compartidas por los seguidores. Aseguró haber visto a Yamal en el barco de Vázquez, así como en un helicóptero similar, aunque más tarde aclaró que el jugador del Barcelona negó rotundamente tener algún tipo de relación con la influencer.

“Pude hablar con Lamine Yamal y me desmintió categóricamente. Dijo que no tiene nada que ver con ella”, sostuvo De Hoyos. Además, agregó que el futbolista no viajó solo, sino acompañado por otros compañeros del club catalán. “Seguramente Fati tiene algún vínculo con otro jugador o es amiga de alguien del equipo”, especuló.

El fuerte descargo de Fati Vázquez: “Lo que otros proyectan, habla más de ellos que de mí”

Ante la creciente hostilidad, Fati Vázquez decidió publicar un contundente comunicado en sus redes sociales, donde acumula más de 400 mil seguidores en Instagram y 320 mil en TikTok. Allí, denunció el nivel de violencia que recibió por parte de usuarios anónimos.

“Es triste ver personas con tanta oscuridad dentro que desean la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan, habla más de ellos que de mí”, escribió. “A quienes me desean el mal, les deseo la curación. Nadie que esté bien consigo mismo desea la destrucción de otro”.

Su mensaje tuvo una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes le brindaron su apoyo y rechazaron el acoso digital que sufrió.

Lamine Yamal, ausente del Mundial de Clubes 2025 por el mal desempeño europeo del Barcelona

Mientras tanto, Lamine Yamal disfruta de sus vacaciones entre Italia y Brasil tras una temporada intensa con el FC Barcelona y la selección española. A pesar de consagrarse en La Liga y la Copa del Rey, el joven no disputará el Mundial de Clubes 2025, un certamen que reunirá a los 32 mejores equipos del mundo en Estados Unidos.

El motivo: el Barcelona no logró clasificar debido a su bajo rendimiento en la UEFA Champions League en las últimas cuatro temporadas. La FIFA asigna solo dos plazas por país (excepto si hay más de dos campeones de Champions), y el Barça no sumó los puntos suficientes en el ranking UEFA.

El club catalán acumuló 61 puntos, quedando detrás del Atlético de Madrid (67 puntos), que se quedó con la segunda plaza disponible para equipos españoles. El Real Madrid, por su parte, clasificó sin problemas por ranking y por sus títulos europeos en 2022 y 2024.

Un golpe para la proyección internacional del joven talento culé

La ausencia del Barcelona en el Mundial de Clubes representa una oportunidad perdida para figuras emergentes como Yamal. La FIFA exige regularidad y éxitos europeos para participar en este torneo, y el equipo azulgrana no logró superar los cuartos de final en las últimas ediciones, cayendo incluso dos veces en fase de grupos.

Con tan solo 17 años, Lamine Yamal es una de las grandes promesas del fútbol español, pero la falta de presencia del Barça en el máximo certamen internacional de clubes limita su proyección global en un escenario clave para la elite del deporte.