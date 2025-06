Alejandro Sanz respondió a las acusaciones de Ivet Playà y reveló el motivo detrás del conflicto

El cantante español rompió el silencio tras el video viral publicado por la joven catalana, con quien mantuvo un vínculo personal y laboral.

Hoy 23:59

Alejandro Sanz realizó un contundente descargo en sus redes sociales tras las acusaciones de Ivet Playà, una joven catalana de 26 años que afirmó haber tenido una relación íntima y laboral con el cantante español. Según explicó el artista, el conflicto se habría originado luego de que él se negara a participar en un negocio familiar propuesto por la mujer.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, expresó Sanz en una historia de Instagram. Luego, reveló la supuesta causa de la disputa: “En mayo me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”. Y concluyó con un mensaje firme pero respetuoso: “Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

Qué dijo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz

Ivet Playà se volvió viral luego de publicar un extenso video en TikTok donde relató su vínculo con Alejandro Sanz. Según su versión, el contacto comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 años y era fan del cantante. Contó que él comenzó a seguirla en redes sociales, le enviaba mensajes privados e incluso compartía contenido suyo en sus propias cuentas.

Años más tarde, aseguró que se conocieron personalmente y que, a los 22 años, Sanz la contrató para trabajar con él. “Dejé mi casa en Barcelona y me mudé sola a Madrid porque Alejandro me ofreció un puesto. En ese tiempo, nuestro vínculo se volvió íntimo y sexual”, relató la joven, aunque no especificó el rol laboral que cumplía.

Playà sostuvo que fue espiada, que se sintió engañada y que la relación con el artista terminó siendo una "terrible pesadilla": “Me siento utilizada, humillada, incluso sucia. Le mandaba cosas en mi más íntima privacidad y no sé quién las vio”.

Una denuncia sin delito

A pesar de la fuerte carga emocional de su testimonio, Ivet Playà aclaró que no acusa a Sanz de ningún delito. “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes moral y humanamente inaceptables. En ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de una conducta delictiva”, señaló en una historia de Instagram.

La joven agregó que necesita tiempo para contar su versión completa y respaldarla con pruebas: “No es el qué, es el cómo. Pasaron muchas cosas que quiero explicar bien. Mi historia lo merece”.

Quién es Ivet Playà

Ivet Playà es una creadora de contenido digital y gimnasta catalana, según se presenta en sus redes sociales. Tiene 26 años y ha sido fan de Alejandro Sanz desde su adolescencia. Su exposición pública comenzó con el video viral donde reveló su experiencia personal con el músico.

El debate en redes sociales

La historia generó una ola de reacciones. Mientras algunos usuarios la acusan de despecho o de haber tenido una relación consentida sin fundamentos para una denuncia, otros advierten que podría tratarse de un caso de abuso de poder emocional. La diferencia de edad entre ambos —31 años— y la dinámica fan-artista también se pusieron en discusión.

Por su parte, Alejandro Sanz eligió responder con firmeza pero sin confrontación directa, destacando que siempre actuó con respeto y que lamenta lo sucedido. La situación sigue generando repercusiones y abre un debate más amplio sobre los vínculos personales en contextos de desigualdad de poder.