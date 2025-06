Rocío Robles confesó por qué prefiere no blanquear sus romances

La periodista habló sobre cómo construye sus relaciones, los valores que considera innegociables y los motivos por los cuales resguarda su intimidad sentimental.

Hoy 07:22

Rocío Robles es modelo, periodista, actriz e influencer, una figura multifacética que ha desarrollado su carrera en Argentina y en el exterior. Su carrera comenzó en el modelaje a los 14 años, tras ser elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. En 2009, fue coronada Reina del Carnaval y en 2014 fue finalista de Miss Mundo Argentina. Saltó a la fama al participar en el certamen televisivo La argentina más linda en 2012. De 2014 a 2017, formó parte del staff de bailarinas de Showmatch conducido por Marcelo Tinelli.

A partir de 2018 expandió sus horizontes: debutó como actriz en la obra La isla encantada y en la película Bañeros 5: Lentos y Cargosos, ambas presentadas en Villa Carlos Paz. Luego se desempeñó como panelista en La jaula de la moda, La tribuna de Guido, Bienvenidos a bordo y Santo sábado. En 2019 se instaló en Ciudad de México donde continuó trabajando como modelo, actriz y conductora hasta 2023.

Ya instalada en el mundo de los medios, estudió periodismo deportivo y su carrera dio un giro profesional. En 2024, se unió a ESPN Argentina como panelista del programa F3, dedicado al análisis futbolero, donde comenta con especial pasión sobre Rosario Central. Además de su rol deportivo, su popularidad mediática se mantuvo gracias a su presencia en redes sociales, donde posee una comunidad de casi 1 millón de seguidores.

Sobre su estado civil, Rocío dijo "soy honesta. Trato de mantener en privado esa parte porque me hace mal porque cuando cuento: “Sí, conocí a tal” y salió en un portal, te escribe alguien y te dice: “Te quiero contar que yo también salí”. No quiero saber nada, no quiero que me cuenten nada, quiero conocer bien a alguien. Estoy muy tranquila".

Consultada sobre lo qué te gusta de un hombre confesó "me gusta mucho la sonrisa, divertirme, pasarla bien, pasar un buen momento, que tenga valores, que sea familiero. Hay cosas que no voy a negociar y eso no se ve a través del Instagram. Yo no me engaño, no me invento un vínculo que no existe a través de las redes sociales. Si nos cruzamos, nos saludamos y hay química, perfecto. Y si no la hay, no me la voy a inventar".

"Los detalles para mí son importantes. Si nos vimos y por alguna circunstancia no me llevó a mi casa, que me pregunte: “¿Cómo llegaste?” Es un detalle. Son cositas que para mí van haciendo a la persona. Que te hablen bien de una ex, que tengan un buen vínculo si tienen hijos, que tengan un buen vínculo con los hijos. Que no sea un hombre inseguro, alguien con quien pueda charlar. Eso es elemental, casi más que tener relaciones. La comunicación, charlar y pasar un buen momento es fundamental. Porque lo otro, ¿cuánto dura? ¿Media hora? ¿Una hora? Con toda la furia ¿Y después qué hacemos? Además, me gusta que le guste comer. A mí me encanta comer. Son cosas que no son tan complicadas, pero a la vez tampoco son tan fáciles de encontrar en la misma persona. Que huela bien también es importante", agregó.