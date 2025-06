Jennifer Love Hewitt reaparece en el nuevo tráiler de "Sé lo que hicieron el verano pasado"

El asesino del gancho volvió, pero una vieja enemiga le hará frente y esta vez no le tiene miedo.

En 1997 se estrenó la primer película de la franquicia, Se lo que hicieron el verano pasado (‘I Know what you did last summer), con una joven y asustadiza Jennifer Love Hewitt en el papel de Julie James, personaje que se popularizó por su frase “What are you waiting for?”, se enfrenta al sanguinario “Asesino del Gancho”.

El éxito de la primer entrega hizo muy popular al título y al género slasher. La película se convirtió en un referente cultural, incluso en el 2000 se realizó Una película de miedo a modo de parodia (Scary Movie), donde la actriz Anna Faris recrea la famosa frase de Hewitt.

Recientemente, Sony reveló el tráiler de la secuela de Se lo que hicieron el verano pasado. Bajo la dirección de Jennifer Kaytin Robinson quien revive el género slasher. En esta parte de la saga Robinson se centra en un grupo de cinco amigos, quienes se enfrentan a las consecuencias de verse envueltos en un fatal accidente de auto y decidir guardar el secreto.

Una serie de crímenes violentos llevan a los jóvenes a involucrarse con dos sobrevivientes de la masacre de Southport ocurrida en el primer filme.

En el tráiler se aprecia al actor Freddie Prinze en su papel de Ray Bronson quien interviene para ayudar.

“Esta no es la primera vez que se ve violencia como esta en Southport”, dice Bronson.

En otra escena de los adelantos, aparece Hewitt indagando por qué los chicos son perseguidos por el asesino.

“Sólo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hicieron el verano pasado?“, cuestiona Julie James, quien ahora es una especie de investigadora.

El estreno en cines de la secuela está programado para el 18 de julio.

Además de Love Hewitt y Freddie Pirnze también vuelve Neal Moritz, productor original de la primera película.

Los personajes nuevos son interpretados por, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonha Hauer-King y Chase Sui Wonders.

La directora se basa en el un guion que coescribió con Sam Lansky, a partir de un guion inicial de Leah McKendrick.

Originalmente, la película de 1997 se estrenó el 17 de octubre. Fue escrita por el creador de Scream, Kevin Williamson quien se inspiró en la novela Se lo que hicieron el verano pasado, escrita en 1973 por Lois Duncan.

En los papeles coestelares junto a Hewitt y Prinze, participó Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe. El grupo de jóvenes es acechado por una sombría figura que usa un gancho para colgar carne como arma. Mientras intentan ocultar un delito resultado de un accidente carretero.

La película logró recaudar en taquilla 72 millones de dólares lo que para su tiempo fue un éxito, actualmente acumula 141 millones en total.

Posteriormente y gracias al buen recibimiento Hewitt y Prinze volvieron para una secuela de 1998 Todavía se lo que hicieron el verano pasado. En 2006 se lanzó solo en DVD Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. En 2021 Amazon lanzó una serie de streaming basada en el universo de las películas con un recibimiento bastante mediano.