Rachel Brosnahan defiende a las películas de superhéroes y critica a los actores que se arrepienten de hacerlas

La nueva Lois Lane en Superman cuestionó a quienes participan en grandes producciones solo para denigrarlas después. “Hubo un momento en que estaba de moda no gustar de este tipo de cine”, expresó en una entrevista.

Hoy 07:52

Rachel Brosnahan debuta en el cine de superhéroes este verano como Lois Lane en Superman, la próxima película de James Gunn. Y ya dejó en claro que, independientemente del resultado, no piensa criticar su participación. En una entrevista con Amanda Seyfried para Interview Magazine, la actriz criticó a colegas que aceptan protagonizar este tipo de películas y luego se quejan públicamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No entiendo por qué alguien dice que sí [a un proyecto] y después se da vuelta y se queja”, afirmó. “Mirá, no quiero hablar mal de otros actores, pero hubo un momento en que se puso de moda no gustar de las películas de superhéroes y mirar hacia atrás para desmerecer estos proyectos. Hacelo o no lo hagas, y bancate la decisión”.

Aunque no nombró a nadie, sus declaraciones parecen aludir a figuras como Dakota Johnson, quien se despegó del fracaso de Madame Web al decir: “No fue culpa mía”. Johnson también comentó a Los Angeles Times que muchas decisiones creativas se toman en comité o por personas sin formación artística, lo que termina afectando el resultado final.

Otro caso similar fue el de Chris Hemsworth, quien tras las críticas a Thor: Love and Thunder reconoció en Vanity Fair: “Me dejé llevar por la improvisación y el disparate, y terminé siendo una parodia de mí mismo. No logré cerrar bien”.

Brosnahan, en cambio, adopta una postura distinta y firme respecto a su participación en Superman, donde comparte elenco con David Corenswet en el rol de Clark Kent y Nicholas Hoult como Lex Luthor. La película, que forma parte del nuevo Universo DC impulsado por Gunn y Peter Safran, será lanzada bajo el sello DC Elseworlds y se estrenará el 11 de julio.

La actriz también se mostró abierta a seguir interpretando a Lois Lane: “Sí, volvería. Nos divertimos mucho. Además, hay un montón de gente del elenco con la que ni siquiera llegué a trabajar”.

El universo DC empieza una nueva etapa, y Rachel Brosnahan parece lista para asumir el rol con convicción.