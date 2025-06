Las opciones de Gallardo para reemplazar a Driussi ante Monterrey: Borja o un cambio de esquema

El entrenador del Millonario no quiere perder tiempo y ya trabaja en las alternativas para cubrir la baja de su 9 titular.

Hoy 14:09

La lesión de Sebastián Driussi fue un verdadero baldazo de agua fría para River Plate, que se juega la clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 frente a Monterrey. El entrenador Marcelo Gallardo no quiere perder tiempo y ya trabaja en las alternativas para cubrir la baja de su 9 titular.

El nombre más lógico es el de Miguel Borja, quien ingresaría en lugar de Driussi como delantero centro. El colombiano tiene potencia y gol, pero su presencia modificaría el estilo de ataque que venía utilizando Gallardo, con más movilidad e intercambios de posiciones entre Driussi y Facundo Colidio. “Borja es más fijo, un tanque dentro del área. Si juega, es para explotar su poder goleador”, deslizaron desde el cuerpo técnico.

La otra alternativa que baraja el “Muñeco” es cerrar a Colidio como referencia ofensiva y sumar un volante para reforzar la mitad de la cancha. El que pica en punta es Maximiliano Meza, que conoce bien a Monterrey y es del gusto del DT.

Con esta variante, el equipo ganaría posesión y desequilibrio desde el mediocampo. Meza podría acompañar a Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Kevin Castaño, en una línea más poblada para disputar la tenencia con los mexicanos.

Los juveniles Gonzalo Tapia, Ian Subiabre y Bautista Dadín completan la nómina ofensiva. Tapia no suma minutos hace rato, Subiabre es extremo, y Dadín todavía no debutó en Primera, por lo que no estarían considerados como titulares ante Monterrey.

Todo indica que Gallardo definirá entre Borja o Meza según lo que necesite River: presencia goleadora o superioridad en el medio. Con el pase a octavos en juego, el técnico quiere que su equipo no pierda agresividad ofensiva, pero también pretende mantener el control ante un rival intenso como Monterrey.