Sorpresa en La Banda: Exequiel Narese anunció su salida de Sarmiento

Hoy 19:22

El volante Exequiel Narese sorprendió a todos este miércoles al anunciar su salida de Sarmiento de La Banda, apenas unos meses después de su llegada al club. La noticia fue confirmada por el propio futbolista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico por el trato recibido.

Baja inesperada para el equipo de Molins

La partida de Narese tomó por sorpresa al cuerpo técnico encabezado por Cristian Molins, ya que el mediocampista era una de las incorporaciones más recientes y venía sumando minutos importantes en el equipo. La noticia se suma a la reciente salida de Nicolás Juárez, generando preocupación en el “Profe” por la merma de variantes en la mitad de la cancha.

El mensaje de despedida de Narese

“Hoy quiero despedirme del club Sarmiento, he tomado la decisión de no continuar. Solo tengo palabras de agradecimiento a mis compañeros porque es un grupo maravilloso, al cuerpo técnico que me trató muy bien junto con los dirigentes desde el primer día. Muy agradecido a Dios porque pude disfrutar este hermoso tiempo en Santiago del Estero. Sin lugar a dudas se peleará hasta el final para lograr el objetivo y estaré apoyando desde otro lugar. ¡Muchas gracias por todo!”, escribió el jugador en su cuenta oficial.

Sarmiento deberá buscar refuerzos

Con dos bajas sensibles en pocos días, el elenco bandeño analiza el mercado en busca de reemplazos que le permitan mantenerse competitivo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, el plantel continuará los entrenamientos bajo la conducción de Molins, con el objetivo de no perder terreno en la lucha por el ascenso.