La novena fecha del Apertura de la Liga Santiagueña arranca el viernes con cuatro partidos

Unión Santiago y Sportivo Fernández se juegan un mano a mano clave en la Zona A, en tanto que Independiente de Fernández busca volver a la cima de la Zona B ante Güemes.

Hoy 11:07

Este viernes 20 de junio comenzará la novena jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol, con cuatro encuentros programados en distintos escenarios. La actividad continuará el domingo 22 con cinco compromisos más y se cerrará el martes 24 con el duelo entre Mitre y Central Argentino, que se disputará a puertas cerradas.

Partidos del viernes 20 de junio

Unión Santiago vs. Sportivo Fernández

Cancha: Unión Santiago

Horarios: 13.30 Reserva – 15.30 Primera división



Independiente de Fernández vs. Güemes

Cancha: Independiente (F)

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división



Estudiantes vs. Atlético Forres

Cancha: Estudiantes

Horarios: 13.00 Reserva – 15.00 Primera división



Central Córdoba vs. Sarmiento

Cancha: Complejo Central Córdoba (El Zanjón)

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división

Partidos del domingo 22 de junio

Villa Unión vs. Independiente de Fernández

Cancha: Villa Unión

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división



Unión de Beltrán vs. Agua y Energía

Cancha: a confirmar

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división



Banfield vs. Yanda

Cancha: Banfield

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división



Defensores de Forres vs. Comercio

Cancha: Defensores de Forres

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división



Vélez vs. Instituto Santiago

Cancha: Vélez

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división

Partido del martes 24 de junio

Mitre vs. Central Argentino

Cancha: Produnoa

Horarios: 14.00 Reserva – 16.00 Primera división

Observación: el encuentro se jugará a puertas cerradas

La fecha 9 se perfila como una jornada clave para las aspiraciones de muchos equipos en la pelea por los primeros puestos y la permanencia.

Zona A: tres equipos por un boleto a la final

En esta zona, tres clubes se disputan el pase a la gran final del Apertura:

Sportivo Fernández (18 pts / +10 )

(18 pts / ) Unión Santiago (18 pts / +8 )

(18 pts / ) Villa Unión (16 pts / +2)

Solo uno de ellos accederá a la final, y los enfrentamientos directos serán determinantes.

Próximos duelos:

Sportivo Fernández

Fecha 9: vs. Unión Santiago (visitante)

Fecha 10: vs. Villa Unión (local)

Unión Santiago

Fecha 9: vs. Sportivo Fernández (local)

Fecha 10: vs. Yanda FC (visitante)

Villa Unión

Fecha 9: vs. Independiente de Beltrán (local)

Fecha 10: vs. Sportivo Fernández (visitante)

Zona B: cinco equipos con chances

La pelea es más amplia en la Zona B, donde cinco equipos aún sueñan con ser finalistas:

Vélez (19 pts / +14 )

(19 pts / ) Independiente de Fernández (17 pts / +7 )

(17 pts / ) Central Argentino (16 pts / +9 )

(16 pts / ) Comercio (14 pts / +3 )

(14 pts / ) Instituto Santiago (14 pts / +2)

La diferencia de gol será clave en caso de empate en puntos.

Próximos duelos:

Vélez

Fecha 9: vs. Instituto Santiago (visitante)

Fecha 10: vs. Mitre (local)

Independiente de Fernández

Fecha 9: vs. Guemes (local)

Fecha 10: vs. Agua y Energía (visitante)

Central Argentino

Fecha 9: vs. Mitre (visitante)

Fecha 10: vs. Defensores de Forres (local)

Comercio

Fecha 9: vs. Defensores de Forres (visitante)

Fecha 10: vs. Unión de Beltrán (local)

Instituto Santiago

Fecha 9: vs. Vélez (local)

Fecha 10: vs. Guemes (visitante)

Criterios de desempate

En caso de empate en puntos, se definirá al clasificado por los siguientes criterios:

a) Mayor diferencia de goles

b) Mayor cantidad de goles a favor

c) Resultado del enfrentamiento directo

d) Sorteo (si persiste el empate)

La gran final y ventaja deportiva

Los ganadores de cada zona jugarán la Etapa Final en partidos de ida y vuelta.

El equipo con mayor puntaje acumulado en la tabla general de las 10 fechas, sumando todos los equipos participantes, tendrá la ventaja de definir como local la Etapa Final.

En caso de empate en puntos y goles, la definición será por penales, sin tiempo suplementario.

La expectativa crece y el título del Apertura 2025 está al alcance de varios. Las próximas dos fechas serán decisivas.