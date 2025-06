Usaron la identidad de su hijo de dos años para sacar a un nene por la frontera a Bolivia

La madre se dio cuenta de la maniobra porque le dieron de baja la Asignación Universal por Hijo y cuando fue a reclamar obtuvo una insólita respuesta.

Una mujer que vive en el barrio Empalme Graneros de Rosario denunció que le robaron la identidad de su hijo de dos años y con sus datos sacaron del país a otro nene.

Según su relato, Analía, mamá de T., dijo que hace algunos días notó que no podía cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a junio.

Con este panorama se acercó hasta una oficina de ANSES y allí le dieron una respuesta insólita. “Me dijeron que estaba suspendida porque el 10 de diciembre mi hijo salió a Bolivia. Mi sorpresa fue porque no salió y por la mirada acusadora. Me decían: ‘por ahí no te acordás’, y tardaron siete meses para darme de baja”, se quejó la mujer.

Ante esta situación, fue tajante: “Alguien con la identidad de mi hijo salió del país y no volvió. Hasta ayer mi hijo estaba en Bolivia”.

Luego de que le informaran el motivo por el cual no cobraba la AUH, le dijeron que se acerque a Migraciones para solucionar el problema y para que le brinden información al respecto. “Cuando voy me muestran que evidentemente salió por un cruce, aparecen nombre, apellido, DNI y su edad”, explicó en diálogo con El Tres.

“Escaneó el DNI para corroborar que era verdad, pero les dije que no era así, que alguien cruzó con los datos de mi hijo. Me decían ‘vamos a ver, por ahí vos te olvidaste, capaz se fue con los abuelos’”, detalló Analía sobre la conversación que tuvo con los trabajadores de Migraciones.

En ese momento, aseguró, entró en pánico. “¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Yo nunca escuché algo así, es terrible", lamentó.

Además, precisó que en ese momento también investigaron sus salidas del país y aclaró que ella pasó en varias oportunidades por Chile porque tiene hermanos que viven en Ushuaia y ella, al visitarlos, cruzó la frontera para llegar. Sin embargo, aseguró que desde que el nene nació no había vuelto a viajar.

Asimismo, sostuvo que inclusive en abril ella presentó la libreta en ANSES y que fue con el nene porque no se mueve sin él. “Quiero que se visualice esto. Acá en Empalme está la Gendarmería, Prefectura, su papá anda en el auto, y en cualquier control de rutina me pueden pedir los datos del nene y si los chequean y me dicen que no está en el país, ¿qué hago? Por ahí voy presa", insistió.

Sobre el final, Analía añadió: “Es grave porque ¿qué niño salió del país con los datos de mi hijo?, me dijeron que hay cámaras de un móvil donde se lo ve, entonces, si hay un niño que salió, ¿quién fue?“.

En ese sentido, pide que se esclarezca todo ya que hace algunos días le llegó un mail donde le dicen que “se canceló” el corte de la AUH, pero no investigaron sobre lo sucedido.

“Más allá de la Asignación, quiero que el registro diga que mi hijo nunca salió del país. Dejé de llevarlo al jardín porque me asusta, me hago la cabeza, que alguien más tenga los movimientos del nene no está bueno”, concluyó.