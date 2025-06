Gallardo habló sobre la salida de Mastantuono: "Es precoz, pero es difícil decirle que no al Real Madrid"

Aunque el DT de River consideró que se trató de una partida "prematura", también entendió la lógica del mercado y respaldó al juvenil.

Hoy 12:42

En la previa del duelo clave ante Monterrey por la segunda fecha del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo rompió el silencio y se refirió por primera vez en profundidad a la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid, en lo que fue una de las ventas más resonantes del fútbol argentino en los últimos años. Aunque el DT de River consideró que se trató de una partida "prematura", también entendió la lógica del mercado y respaldó al juvenil.

"Es natural, somos formadores de jugadores para el mundo. Todo es cada vez más precoz, los juveniles se van más rápido y entiendo que son las reglas del juego", reflexionó el Muñeco, marcando un contraste con procesos más largos como el de Julián Álvarez, quien llegó consolidado al Manchester City. "Si lo formás para que se imponga en un grande europeo, necesitás tiempo, y eso hoy escasea".

Gallardo admitió que la baja afecta al equipo: "Hay jugadores que por su naturaleza son difíciles de reemplazar. Mastantuono estaba en pleno crecimiento. A los 17 años no sabés todo, pero el talento lo tiene. Es un jugador que todavía estaba aprendiendo", señaló.

También se mostró comprensivo con el fastidio del hincha: "Sabíamos que se iba a ir en algún momento, pero el hincha no lo pudo disfrutar. El fútbol argentino cada vez disfruta menos de sus talentos. Lo que mandan son los tiempos del mercado".

Sobre si se le puede decir que no al gigante español, fue tajante: "Es muy difícil decirle que no al Real Madrid. Yo me pongo en el lugar del futbolista", aunque dejó en claro su visión como entrenador: "Desde mi lugar me parece que se fue temprano, pero es mi opinión personal".

Consultado sobre cómo manejar emocionalmente al juvenil en este contexto, expresó: "Lo único que quiero es que Mastantuono juegue con naturalidad, que no piense en lo que vendrá. Que se enfoque en disfrutar este presente con River".

River en el Mundial de Clubes

Sobre la competencia en Estados Unidos, Gallardo se mostró "entusiasmado" por el debut triunfal y enfocado en lo que viene: "Era fundamental arrancar con una victoria y dejar atrás los nervios. Monterrey es un rival de otra exigencia y tenemos que estar a la altura".

El técnico también opinó sobre la complejidad del torneo por el calendario desigual: "Algunos llegan al final de su temporada, otros a mitad de camino. Es un desafío enfrentarse a equipos de otros continentes y nadie quiere pasarla mal".

Por último, recordó el golpe de la eliminación ante Platense en el Apertura: "Nos paró en un buen momento, pero ahora estamos enfocados en esta competencia. Después pensaremos cómo rearmarnos para un segundo semestre que será clave".

Con autocrítica y claridad, Gallardo volvió a marcar su estilo: "La exigencia y la exposición en River es mucho mayor que en otros lugares. No es fácil armar un equipo que te represente. Por eso, hay que entender los procesos y acompañar a los jugadores en sus transformaciones".