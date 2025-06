“Volví a nacer”: el conmovedor testimonio de María Becerra tras su internación por un embarazo ectópico

La cantante compartió un mensaje íntimo y profundo en redes sociales. Reveló que perdió más de la mitad de su sangre, fue intubada y que aún atraviesa un proceso de rehabilitación física y vocal.

Hoy 16:21

María Becerra rompió el silencio y conmovió a sus seguidores al contar cómo la marcó haber atravesado un embarazo ectópico que la obligó a ser internada de urgencia. En un mensaje cargado de emoción, la artista aseguró que vivió una experiencia límite: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”, escribió en sus historias de Instagram.

La cantante relató las secuelas físicas que enfrenta como consecuencia del cuadro clínico. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, detalló.

“A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable. Se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, destacó María con gratitud.

En su proceso de recuperación, la intérprete también agradeció a su entorno afectivo, especialmente a su profesora de canto: “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí. Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”, expresó.

María Becerra contó que se encuentra en plena rehabilitación tanto física como vocal, y celebró los avances que experimenta día a día. “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor, con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, aseguró.

La artista también compartió una pintura que realizó durante su recuperación, donde reflejó el impacto emocional de lo vivido. “Representa mucha oscuridad y un poco de esperanza”, expresó junto a la imagen que rápidamente se volvió viral.