Iker Muniain se despide de San Lorenzo: “Viví diez meses maravillosos”

Hoy 16:48

En una emotiva conferencia de prensa, Iker Muniain anunció su salida de San Lorenzo y dejó abierta la posibilidad de colgar los botines. El delantero vasco de 32 años confirmó su adiós al Ciclón tras apenas diez meses en el club y negó cualquier conflicto con Miguel Ángel Russo, al tiempo que expresó su profundo agradecimiento a los hinchas.

“Es un momento especial para mí, el momento de decir adiós. Despedirme de San Lorenzo, de los hinchas, de mis compañeros, del club donde viví diez meses maravillosos a pesar de todas las circunstancias”, sostuvo Muniain, visiblemente emocionado. Y agregó: “Es una decisión muy meditada, difícil. Me voy, pero un pedacito de mí se queda aquí para siempre”.

¿Se retira?

El ex Athletic Bilbao sorprendió al admitir que analiza dejar la actividad profesional:

“Es la primera vez que me planteo dejar de jugar. Hay muchas posibilidades de que eso suceda. Tendré que seguir meditando estos días”, señaló. A lo largo de la charla, el atacante destacó el cariño y respeto de los hinchas, y recordó con emoción su paso por el fútbol argentino:

“He vivido momentos realmente conmovedores. Ver a la gente estallar en los recibimientos, en los buenos y malos momentos, es algo que me llevo para toda la vida”.

“No me voy por los problemas del club”

Muniain también aclaró que su decisión no está relacionada con la situación institucional del club:

“Cuanto más problemas había, más ganas me daban de ayudar. En enero tuve la posibilidad de irme, pero sentí que tenía que estar acá”, remarcó. Y reafirmó su compromiso con la camiseta azulgrana:

“No vine de paseo, sino para conseguir cosas importantes. El fútbol argentino es muy duro, intenté adaptarme de la mejor manera, con mucha responsabilidad y sentido de pertenencia”.

De esta manera, Iker Muniain cierra su etapa en Boedo dejando una huella emocional y un mensaje de gratitud. Su futuro en el fútbol profesional, por ahora, queda en suspenso.