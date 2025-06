Cristina Kirchner habló desde Parque Lezama y cargó contra Bullrich: “Es una gran y absoluta fracasada”

La expresidenta trasladó la movilización para evitar incidentes y volvió a apuntar con dureza contra la ministra de Seguridad. Máximo Kirchner encabezó una arenga y definió el 18 de junio como el “Día de la Dignidad”.

Hoy 18:45

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar públicamente este viernes y lo hizo en el marco de la movilización que, por su pedido, se trasladó a Parque Lezama. Desde allí, envió un mensaje a la militancia en el que lanzó duras críticas contra Patricia Bullrich y contra el gobierno de Javier Milei.

“La gente no come policías ni a Cristina presa, quiere comer pan o fideos y tener un futuro”, dijo la expresidenta en uno de los momentos más fuertes del mensaje. “Nos despedimos en Parque Lezama. No vengan para acá —por su domicilio en Constitución— que están todos los cabezas de tortuga con celulares y escudos”, advirtió.

Antes de su intervención, Máximo Kirchner encabezó una arenga en el mismo parque, en la que reivindicó la fecha como un nuevo hito en la historia del peronismo. “Teníamos el 17 de octubre y el 17 de noviembre. Ahora tenemos el 18 de junio como el Día de la Dignidad de un Pueblo”, afirmó.

“Es una mujer nefasta, capaz de cualquier cosa”, dijo CFK sobre Bullrich, a quien además acusó de haber montado un operativo ilegal frente a su casa sin orden judicial. “Solo buscaba generar conflicto y caos”, denunció. En sus redes, incluso la llamó “Señora Violencia”.

La exmandataria también apuntó contra el oficialismo, y cuestionó duramente el rumbo económico: “Vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado. Le deben plata a todas las provincias, que tienen el agua hasta la nariz. No hacen nada que sea responsabilidad del Estado, así cualquiera tiene superávit”.

En su mensaje, Cristina Kirchner llamó a la militancia a actuar con “sabiduría y templanza”, como ya había hecho en publicaciones previas. “Quedémonos con la foto más linda: todos juntos, con banderas argentinas y mucha fuerza”, expresó al final.

“Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es redireccionar el banderazo. Parque Lezama es un lugar hermoso, con un solazo peronista y maravilloso”, dijo Cristina, confirmando su decisión de no exponerse en la puerta de su casa.

La jornada transcurrió sin incidentes, y contó con la presencia de referentes de La Cámpora como Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. El operativo de seguridad en Constitución continuó desplegado, mientras la Justicia analiza si CFK habría incumplido las condiciones de su prisión domiciliaria por las visitas recibidas en días previos.