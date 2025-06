Pampita sorprendió con un cambio de look de estilo vintage y arrasó en redes

La modelo dejó atrás su clásica melena lacia y deslumbró con un peinado de rulos que marcó tendencia. Sus seguidores no tardaron en elogiar su nueva imagen.

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir su más reciente transformación estética. La modelo y conductora sorprendió al dejar de lado su icónico cabello lacio para lucir un peinado con rulos definidos y volumen, lo que le dio un aire vintage que fue celebrado por miles de seguidores en Instagram.

El cambio de look se produjo en el marco de una nueva campaña publicitaria para su línea de anteojos, donde Pampita optó por un estilo completamente diferente al que acostumbra. En las imágenes que publicó en su perfil, se la puede ver con el cabello rizado desde la raíz hasta las puntas, una marcada raya al costado y ondas pulidas que enmarcaban su rostro.

Además del peinado, Pampita completó el look con un conjunto relajado pero elegante: camisa celeste con rayas blancas, arremangada y anudada a la cintura; jean tiro alto en tono celeste; cinturón marrón con hebilla dorada y gafas de sol retro, en total sintonía con la estética vintage que quiso transmitir.

Reacciones en redes: elogios y tendencia

La publicación no pasó desapercibida entre sus fanáticos. Rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios elogiosos. “Caro, qué divinos te quedan esos rulos”, “Te hagas lo que te hagas, ese rostro es único”, “Divina”, “Hermosa” y “Te quedan espectaculares los rulos” fueron solo algunos de los mensajes que destacaron su estilo renovado.

El peinado de rulos, aunque suele verse con mayor frecuencia en primavera y verano, demostró que puede lucirse en cualquier época del año. Este estilo aporta volumen, suaviza las facciones y resulta favorecedor para distintos tipos de rostro, además de combinar muy bien con outfits boho o relajados.

Un cambio que refleja su presente personal

La decisión de Pampita de apostar por un nuevo look fue vista como una muestra de su versatilidad y su capacidad para reinventarse sin perder elegancia. El acabado final, con mechones definidos y peinados hacia afuera, aportó movimiento, sofisticación y un aire moderno a su imagen.

En declaraciones recientes, la jurado de Los 8 escalones también se refirió a su presente personal, alejándose de la exposición mediática:

“Estoy en un año re tranqui, no quiero quilombos de ningún tipo. Me estoy cuidando un montón. No opino de ningún tema. Necesitaba este tiempo para mí, para concentrarme en mi familia”.

Con este nuevo estilo, Pampita no solo dejó en claro que está en una etapa más introspectiva, sino que también reafirmó su rol como ícono de moda y referente de tendencias en redes sociales.