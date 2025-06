Tragedia Familiar en Saavedra: madre e hija fueron halladas muertas en su departamento

Se descartó la hipótesis de una fuga de gas. Aún no se ha determinado la causa de la muerte por parte de las autoridades.

Hoy 08:16

Una mujer de 78 años y su hija de 44 fueron encontradas muertas en un departamento ubicado en Crisólogo Larralde al 3377, en el barrio porteño de Saavedra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ocurrió este sábado a las 14, entre las calles Freire y Conde. Otro de los hijos de la víctima, Fernando, llamó al 911 porque no le abrían la puerta.

El hombre visitaba con relativa frecuencia a su madre Carmen, aunque reconoció que se habían distanciado un poco. Pero el sábado, cerca de las 13, Fernando no pudo contactarla a ella o a su hermana y comenzó a preguntarles a los vecinos si habían hablado con ellas, detalló un vecino al diario Clarín.

Cuando llegó el personal de la Policía de la Ciudad y la Policía Científica, descubrieron a la madre y la hija muertas en el departamento A del tercer piso. Una murió poco tiempo antes que la otra, según establecieron los médicos. Resta esperar los resultados forenses para conocer más detalles.

Una hipótesis de bastante peso era la intoxicación con monóxido de carbono por una fuga de gas, aunque fue descartada luego de que el personal de Metrogas inspeccionara el departamento. Tampoco hay indicadores de una muerte violenta, solo el desorden de dos “acumuladoras compulsivas”, como señalaron los peritos.

Mariana, la segunda víctima, siempre vivió con Carmen. Estaba soltera y no tenía hijos. También se supo que, además de Fernando y Mariana, Carmen tenía un tercer hijo que no la visitaba.

La familia vivía en el edificio desde hace más de 30 años y, aunque los vecinos coincidieron en que eran buenas personas, un kiosquero que habló con Clarín describió un retrato peculiar. “La mamá siempre decía ‘mi hija está enferma’, pero no sé bien de qué. No salían mucho. Hace rato que no las veía”, aseguró.

Carmen caminaba en el pasillo fuera de su departamento para hacer ejercicio, pero quedó postrada luego de ser operada de la cadera hace tiempo.

Después, ambas mujeres desaparecieron. El resto de los vecinos confirmó que dejaron de verlas hasta que recibieron la terrible noticia este sábado.