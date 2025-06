Violento robo a un fotógrafo bonaerense en Santiago: pide ayuda para recuperar sus equipos

Sergio Gastón Navarro, de 54 años y oriundo de Hurlingham, llegó a la provincia con intenciones de retratar sus paisajes. Fue asaltado por dos delincuentes en inmediaciones del puente carretero.

Hoy 15:49

Un hecho delictivo conmocionó a un turista y fotógrafo aficionado oriundo de la provincia de Buenos Aires. Sergio Gastón Navarro, de 54 años, llegó a Santiago del Estero el pasado viernes 20 con el objetivo de recorrer y fotografiar distintos puntos turísticos de la provincia.

Sin embargo, fue víctima de un violento robo que lo dejó sin documentación, sin dinero y, lo más grave, sin su equipo de trabajo.

Navarro, domiciliado en la localidad bonaerense de Hurlingham, es profesor de Matemáticas y Física, pero un apasionado de la fotografía. Según relató, había planeado este viaje aprovechando el fin de semana largo, con la idea de captar con su cámara los lugares más emblemáticos de la provincia y compartirlos en redes sociales, como suele hacer en cada recorrido por el país.

Al llegar a la terminal de ómnibus de la capital santiagueña, se hospedó en un hotel céntrico ubicado en el pasaje Gorostiaga. Allí dejó algunas de sus pertenencias y salió con su mochila cargada con todo su equipo fotográfico, tarjetas, documentos personales y una suma aproximada de 170 mil pesos.

Su primera parada fue el Estadio Único Madre de Ciudades, lugar que ansiaba conocer desde hacía tiempo.

Mientras realizaba tomas del estadio, se sintió seguro por la presencia de un puesto policial. Luego, decidió seguir caminando hacia el puente carretero, atraído por la estructura del lugar y con intenciones de tomar imágenes del paisaje. Fue allí donde todo cambió.

Según su testimonio, al acercarse a la mitad aproximadamente del puente, observó movimientos extraños. “Vi personas abajo, pero no parecían pescadores. Cuando me di cuenta, era tarde: uno se trepó por el costado y el otro me salió de arriba. Uno se sacó el pasamontañas, el otro me apuntó con un cuchillo, me agarraron y me sacaron todo”, relató con angustia.

Los delincuentes le robaron una cámara Canon Rebel XSi, un lente de 135 mm, un gran angular, un teleobjetivo de 300 mm, dos baterías, un celular Xiaomi Redmi Note, todas sus tarjetas, DNI, llaves de su departamento y el dinero en efectivo que llevaba consigo.

Desesperado, corrió hasta el puesto policial más cercano, donde le indicaron que debía dirigirse a la Comisaría 15 para radicar la denuncia. Un móvil policial lo trasladó al lugar. Allí formalizó la denuncia, pero quedó totalmente incomunicado y sin recursos.

De regreso al hotel, logró contactar a su familia para informarles lo ocurrido. Ahora, Navarro apela a la solidaridad de los santiagueños para recuperar al menos parte del material robado.

Su intención —remarcó— era solo recorrer, fotografiar y difundir la belleza de la provincia, como hace en cada destino que visita.

“Vine con las mejores intenciones, y me quedé sin nada. Solo quiero recuperar mis herramientas de trabajo”, expresó conmovido.