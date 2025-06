Wanda Nara reveló que está conociendo a un futbolista que juega el Mundial de Clubes

La empresaria confirmó que está soltera, pero no sola. Aseguró que se está hablando con un jugador internacional y que, aunque aún no se vieron en persona, el vínculo “viene con buena onda”.

Hoy 17:14

Wanda Nara sorprendió este domingo al revelar que está iniciando un nuevo vínculo sentimental. “Me hablo con un chico que juega en el Mundial de Clubes”, lanzó la mediática durante una entrevista en el canal Olga, donde habló de su presente sentimental.

“Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes en el WhatsApp”, contó entre risas, y aclaró que si bien no está en pareja, “no está sola”.

Consultada por si estaba siguiendo el certamen internacional, Wanda no dudó: “Sí, lo estoy siguiendo muy en particular”, confesó con picardía. Acto seguido, explicó el motivo: “Estoy hablando con un chico que juega, que está jugando”, sin querer dar más detalles sobre la identidad del deportista.

“Viene bien, buena onda, me trata bien. Es de hace poco, no es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos, es solo chateo”, aclaró, dejando entrever que se trata de un vínculo incipiente pero prometedor.

Desde su separación de L-Gante, a Wanda Nara se la ha vinculado a diferentes figuras del espectáculo y del deporte, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada por ella. En este nuevo capítulo de su vida, la conductora elige mostrarse enfocada en sus hijos, su familia y su crecimiento personal, aunque no descarta abrirse a nuevas historias.