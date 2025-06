J.K. Rowling responde a comentarios de Stephen Fry sobre sus opiniones respecto a las personas trans

La autora de Harry Potter respondió a declaraciones del actor Stephen Fry, quien expresó su desacuerdo con sus opiniones sobre las personas trans y cuestionó su evolución pública en torno al tema.

Hoy 07:03

La autora J.K. Rowling respondió recientemente a declaraciones del actor Stephen Fry, quien expresó su desacuerdo con las posturas de la escritora en relación con los derechos de las personas trans. Fry, quien fue narrador de los siete audiolibros de Harry Potter, compartió su opinión en el podcast The Show People, donde señaló que considera a Rowling “una causa perdida” y afirmó que, en su opinión, ha sido “radicalizada por la transfobia y por las críticas envenenadas” que ha recibido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones de Fry fueron destacadas en la red social X (antes Twitter) por el abogado Jo Maugham, quien elogió al actor por verbalizar en público un sentimiento que —según él— muchos antiguos conocidos de Rowling preferirían mantener en privado. Ante ese mensaje, Rowling escribió: “Es un gran error suponer que todos los que dicen haber sido mis amigos alguna vez fueron considerados amigos por mí”, negando haber mantenido una amistad con Fry.

En el podcast, Fry sostuvo además que, aunque no niega que se deba señalar cuando alguien hace declaraciones que considera “crueles, equivocadas o ridículas”, cree que las reacciones duras también han influido en el endurecimiento de la postura de Rowling. Añadió que no comparte sus opiniones sobre el tema y lamentó que la autora no rechace algunos de los comentarios más extremos dirigidos contra la comunidad LGTBIQ+.

Rowling ha sido una figura central en debates públicos sobre identidad de género en los últimos años, recibiendo tanto críticas como respaldos por sus declaraciones. La escritora ha mantenido una postura activa en redes sociales al respecto y ha respondido en diversas ocasiones a comentarios sobre sus opiniones.