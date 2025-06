Aumenta la tensión: Irán lanzó misiles contra una base militar de EE.UU. en Qatar

Videos mostraron impactos en Doha y en Lusail, según informaron medios extranjeros. Alerta para ciudadanos norteamericanos.

Hoy 14:39

En el inicio de la represalia tras el bombardeo a sus instalaciones nucleares, Irán disparó misiles dirigidos a una base norteamericana en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Estados Unidos confirmó además que Irán atacó otra base militar en Irak.

Qatar alberga la mayor base estadounidense de la región, Al Udeid, con más de 10.000 soldados y es la sede del Comando Central de Estados Unidos.

Las explosiones se oyeron en el centro de Doha y en Lusail, al norte de la capital, y se vieron proyectiles en el cielo.

Fox News había informado, en base a fuentes de la Casa Blanca, que existía la amenaza de un ataque “inminente” a una base estadounidense.

Irán anunció en la televisión estatal que atacó a las fuerzas estadounidenses estacionadas en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar. Un subtítulo en la pantalla lo llamó “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos” mientras sonaba música marcial.

Irán también apuntó a la base Ain al-Assad que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak, dijo un funcionario de seguridad iraquí a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.

Justo antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X: “No iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

Irán coordinó los ataques contra la base aérea estadounidense en Qatar con funcionarios qataríes y avisó con antelación para minimizar las bajas, según informó The New York Times, en base a declaraciones de tres funcionarios iraníes familiarizados con los planes.

Los funcionarios afirmaron que Irán necesitaba contraatacar simbólicamente a Estados Unidos, pero al mismo tiempo hacerlo de forma que permitiera a todas las partes una vía de escape; lo describieron como una estrategia similar a la de 2020, cuando Irán avisó a Irak antes de disparar misiles balísticos contra una base estadounidense en Irak tras el asesinato de su general de mayor rango.

Qatar afirmó que sus defensas aéreas habían interceptado con éxito los misiles iraníes.

“Afirmamos que Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y la magnitud de esta descarada agresión, de conformidad con el derecho internacional”, declaró Majed al-Ansari, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, en una publicación en X.