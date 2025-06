En vivo: Boca se juega todo ante Auckland City, con la necesidad de golear y esperar una mano del Bayern Múnich

El Xeneize enfrenta al débil conjunto neocelandés en la última fecha de la fase de grupos, pero sin depender de sí mismo para conseguir el boleto a los octavos del Mundial de Clubes. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 14:44

Boca Juniors no depende de sí mismo, pero no pierde la ilusión. Este martes desde las 16.00 (hora argentina) en el Geodis Park de Nashville, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo enfrentará a Auckland City en la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Clubes, con la obligación de golear y esperar una mano de Bayern Múnich frente a Benfica. El partido podrá verse por la pantalla de Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

El panorama es claro: el Xeneize debe descontar siete goles a los portugueses en la diferencia de gol. Para eso, no solo necesita un resultado abultado ante el debilitado conjunto neozelandés, sino también que el conjunto alemán gane en Charlotte para mantener la esperanza de avanzar a los octavos de final.

Russo, que rearmó el equipo con rapidez tras una etapa inestable, volverá a apostar por la base que compitió en los primeros dos encuentros. El buen debut ante Benfica se vio opacado por el empate agónico de Nicolás Otamendi, mientras que ante Bayern el equipo argentino tuvo una actuación digna pero cayó 2-1 ante el poderío alemán.

En el armado del equipo, el DT tendrá una baja sensible: Ayrton Costa, una de las figuras del certamen, sufrió un desgarro y no estará disponible. Su reemplazante será Marco Pellegrino, que hará su debut en el equipo y desplazará a Marcos Rojo, separado del plantel por una nueva indisciplina que, según fuentes internas, marcaría su salida definitiva del club.

En ataque, Russo analiza sumar un delantero para acompañar a Miguel Merentiel. Milton Giménez corre con ventaja, ya que Edinson Cavani recién volvió a entrenarse tras superar una lesión muscular y su presencia desde el inicio sería un riesgo. En el mediocampo, Tomás Belmonte dejaría su lugar para dar paso al planteo más ofensivo.

Del otro lado estará Auckland City, equipo semiprofesional que hasta el momento recibió 16 goles y no marcó ninguno. Solo logró competir en el primer tiempo frente a Benfica, pero la diferencia de jerarquía con sus rivales de grupo ha sido enorme. Aun así, buscarán cerrar su participación con dignidad ante un Boca que irá por todo.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Luis Advíncula o Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

Probable formación de Auckland City:

Nathan Garrow; Adam Bell, Adam Mitchell, Michael den Heijer, Nikko Boxall, Jerson Lagos; David Yoo, Zhou Tong, Mario Ilich, Haris Zeb; Myer Bevan.

Hora: 16.00 (Argentina)

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Telefe y D Sports

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Estadio: Geodis Park, Nashville