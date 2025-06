Rachel Zegler afirma que no adopta una "mentalidad de víctima" ante el odio en redes sociales

La actriz, actualmente en el West End londinense, habló sobre el escrutinio público, su manera de enfrentar la negatividad en línea y su postura frente a causas sociales.

Hoy 07:05

Rachel Zegler, reconocida por su participación en West Side Story y otros títulos de alto perfil, ha experimentado una gran exposición mediática desde el inicio de su carrera. En una reciente entrevista con la revista británica i-D, la actriz reflexionó sobre cómo lidia con la negatividad que circula en redes sociales y los desafíos que implica ser una figura pública joven en la industria del entretenimiento.

Actualmente protagonizando la reposición de Evita en el West End de Londres —bajo la dirección de Jamie Lloyd y con excelentes críticas—, Zegler comentó sobre el nivel de escrutinio que ha recibido, tanto por sus opiniones como por decisiones relacionadas con sus papeles.

“Es interesante”, dijo en relación a los comentarios en redes sociales, aunque reconoció que “a veces es realmente alarmante”.

En 2021, cuando fue elegida para interpretar a Blancanieves en una nueva adaptación del clásico de Disney, recibió críticas por parte de usuarios de redes sociales que cuestionaron su ascendencia latina (es de origen colombiano y polaco). También fue objeto de atención mediática tras calificar la versión original de 1937 como “anticuada”, una opinión que más adelante reformuló. Tras el bajo rendimiento comercial de la película, muchas de las críticas se centraron en ella, pese a las opiniones divididas de la crítica y las dificultades creativas durante la producción.

Ante este tipo de situaciones, Zegler explicó su enfoque: “Creo que la mentalidad de víctima es una elección, y yo no la elijo. Tampoco elijo ser desagradable frente a eso. Elijo la positividad, la luz y la felicidad. Y sí, creo que la felicidad puede ser una elección. Me despierto cada día pensando que tengo suerte de vivir la vida que tengo”.

Durante la promoción del film también surgieron comentarios respecto a su apoyo público a Palestina y Gaza, en el contexto del conflicto con Israel. Según informes, su postura no fue bien recibida por el productor Marc Platt. Al respecto, la actriz comentó: “Mi compasión no tiene límites. Mi apoyo a una causa no significa rechazar otras. Es algo que forma parte de mi educación y de quién soy”.

Consultada sobre si le preocupan posibles consecuencias profesionales por expresar sus opiniones, respondió: “Es cierto que hablar puede tener un costo, pero nada vale más que las vidas inocentes. Mi corazón no tiene una cerca a su alrededor. Si eso se considera un defecto, hay cosas peores”.