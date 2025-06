El saludo de Emilia Mernes a Duki por su cumpleaños: “Compañero de vida”

Los cantantes son novios desde hace cuatro años. Y si bien la relación estuvo por zozobrar, hoy se encuentran juntos y enamorados.

Hoy 21:19

Duki celebró hoy su cumpleaños número 29 envuelto en muestras de cariño en las redes sociales. Pero uno de esos posteos voló más alto que el resto. Fue el que publicó su novia, Emilia Mernes. La joven cantante entrerriana, un año menor que el trapero, subió una foto a sus historias de Instagram donde le dedicó un tierno mensaje: “feliz cumple compañero de vida”, acompañado de un corazón negro. La imagen muestra a Duki relajado en la cama con Roma, la mini pomerania que comparten.

La relación de Duki y Emilia Mernes es una de las más famosas y seguidas entre los fans argentinos del género urbano. Todo empezó en el año 2021, cuando coincidieron en una entrega de premios y se pusieron a trabajar juntos en la canción “Como si no importara”. El amor surgió casi sin querer, entre charlas de estudio y sesiones de grabación. El 9 de diciembre de ese año, la pareja subió una foto abrazados y el rapero no se guardó nada: “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió en redes, confirmando oficialmente la relación.

Después de blanquear el romance, las publicaciones compartidas y las declaraciones de los dos se hicieron cada vez más habituales. Emilia empezó a hablar de él públicamente y no dudó en expresar la conexión especial que siente por su pareja: “Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno“. Además, siempre destaca la admiración y el cariño que siente: “Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho”.

Tras el éxito de la primera colaboración, la pareja siguió juntando fuerzas y lanzaron Esto recién empieza. En 2023, participaron junto a otros nombres grandes del género como LIT killah, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One en el hit Los Del Espacio.

Pero no todo fue alegría para la pareja. En noviembre de 2024, las redes sociales explotaron por rumores de infidelidad del cantante. Con la viralización, los fans de Duki y Emilia exigieron respuestas, pero ambos decidieron no decir nada y siguieron mostrándose juntos en distintos eventos.

Y si había alguna duda, se disipó en enero de este año, cuando viajaron juntos a Brasil para pasar unas vacaciones. Con ellos estuvieron varios amigos y amigas. Emilia venía de dar un show en el Campus de Maldonado, Uruguay, y desde allí partieron hacia Río de Janeiro.

Emilia siempre destacó lo que la une a Duki: “Me encanta escucharlo hablar y que me aconseje. Es una persona muy inteligente, muy culta, todo el tiempo está informándose. Me encanta pedirle consejos y que se meta al estudio conmigo a escribir juntos”.

Duki, por su parte, también suele mencionar el lugar que ocupa Emilia en su vida y los rituales que comparten: “Tengo uno que otro amuleto que me llevo a todos lados. Ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia. Uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse. Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte“.

A pesar de los rumores que en el pasado parecían hacer zozobrar la relación y el ruido que se produjo en las redes, Duki y Emilia Mernes siguen juntos, mostrándose unidos y protagonistas de momentos emotivos y celebraciones íntimas, como la de este cumpleaños, frente a la mirada atenta de sus seguidores.