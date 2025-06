La polémica declaración de Edinson Cavani tras la eliminación de Boca: “No creo que haya sido tan decepcionante”

El delantero uruguayo tiró una sorpresiva frase luego del 1-1 ante Auckland City.

Hoy 00:01

El paso de Boca Juniors por el Mundial de Clubes llegó a su fin con un sabor amargo. El empate 1-1 ante Auckland City, equipo semiprofesional de Nueva Zelanda, sentenció su eliminación en fase de grupos. Sin embargo, lejos de realizar una autocrítica profunda, dos de las principales voces del plantel eligieron enfocarse en el futuro: Edinson Cavani, capitán del equipo, y Miguel Ángel Russo, el entrenador.

El delantero uruguayo, que volvió a la titularidad tras perderse los dos primeros partidos por lesión, fue claro al hablar con DAZN: "Siento tristeza porque nos toca quedar afuera de la competencia, pero hay que seguir. Hemos visto cosas muy buenas. Hay que seguir trabajando, mejorando", sostuvo. Y pidió respaldo: "Para la gente, que nos sigan apoyando. Nosotros daremos todo para lograr victorias y llegar a ganar cosas, que es lo que más deseamos todos".

Ya con el resultado de Benfica-Bayern prácticamente definido al momento de reanudarse el encuentro (suspendido brevemente por tormenta eléctrica), el equipo volvió al campo sabiendo que estaba eliminado. Allí, muchos encuentran la explicación del flojo rendimiento ante Auckland, en un partido donde Boca tiró 82 centros, pero apenas pudo marcar una vez.

En diálogo con DSports, Cavani agregó: "Es una lástima que haya terminado así. Todo sirve para aprender y crecer. Hay que ser conscientes de lo que tenemos que mejorar. Empezamos bien, compitiendo… pero ese sabor amargo de la primera fecha lo pagamos hoy".

El "Matador" también habló con ESPN, donde resaltó el protagonismo del equipo y justificó el empate: "No creo que haya sido tan decepcionante. Boca fue protagonista. No es fácil atacar a un equipo que se defiende en su área. Intentamos por todas partes, pero no se dio", explicó. Y concluyó: "Nos costó mucho. No pudimos ampliar el marcador en el primer tiempo, y después con el empate de ellos se motivaron y fue más difícil romper el bloque".

Miguel Ángel Russo, por su parte, ya había remarcado tras el encuentro que "la imagen del último partido no fue buena", pero también evitó responsabilizar directamente a sus dirigidos. Ahora, Boca deberá pasar página rápidamente: el regreso a la competencia oficial será el fin de semana del 13 de julio ante Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura, mientras espera confirmación para su cruce ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.