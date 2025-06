Los Palmeras confirmaron la salida de Cacho Deicas: “La banda seguirá dando shows”

El grupo santafesino emitió un comunicado donde explicó los motivos legales de la disolución de la sociedad con el cantante, tras recibir una carta documento por su estado de salud. Los fans, sin embargo, salieron en su defensa.

Hoy 15:39

Luego de semanas de rumores, Los Palmeras confirmaron oficialmente la salida de Cacho Deicas, su histórico vocalista y una de las voces más emblemáticas de la cumbia santafesina. La noticia fue publicada este martes a través de un comunicado en redes sociales, donde el grupo explicó los motivos detrás de la ruptura con el artista y aseguró que la banda seguirá presentándose en vivo.

“Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte una carta documento”, señala el escrito difundido en Instagram y otras plataformas oficiales.

En la carta, fechada el 22 de mayo, Deicas detallaba su delicado estado de salud y los impedimentos para continuar con su labor artística, motivo por el cual, según la banda, se configuró una causal legal de disolución de la sociedad comercial.

“Se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su disolución, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero”, explicaron.

La banda se refiere a Los Palmeras Producciones SRL, la sociedad que integraban sus miembros y que regulaba las actividades comerciales del grupo. Según explicaron, la falta de una fecha estimada de regreso de Deicas y su rol clave como socio activo llevaron a la decisión de avanzar legalmente con la disolución.

Pese al anuncio, Los Palmeras aseguraron que continuarán con sus presentaciones: “El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente”.

El comunicado fue publicado tras las declaraciones del propio Deicas, quien días atrás rompió el silencio y dejó entrever internas en el grupo, al hablar de “intereses ajenos” que habrían motivado su alejamiento.

Como era de esperarse, la salida de Cacho generó un fuerte impacto entre los seguidores del grupo, que se volcaron masivamente a las redes para expresar su apoyo al cantante. “Sin la voz de Cacho, no existen Los Palmeras”, “Cacho es la voz de los clásicos. ¿Se viene Cacho solista?”, y “Sin Freddie no hay Queen, sin Cacho no hay Palmeras”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Por el momento, no se sabe si Cacho Deicas emprenderá un nuevo proyecto artístico, pero su legado al frente de éxitos como “El bombón asesino”, “Olvídala” y “La cola” ya lo ubican como una figura insustituible en la historia de la música popular argentina.