Franco Colapinto terminó 16º y 20º en las prácticas del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

En el primer día de actividad en el Red Bull Ring, el piloto argentino de Alpine hizo muchas pruebas. Los resultados no acompañaron.

Hoy 13:37

Rectas, rectas y más rectas. La Fórmula 1 comenzó a girar en el Red Bull Ring, en Austria, donde abundan los tramos de velocidad, curvas anchas y frenajes fuertes. Allí, con un Alpine que no se caracteriza por su potencia de motor ni por su tracción, Franco Colapinto puso primera, hizo pruebas de todo tipo y cerró unas prácticas libres correctas. El resultado, está claro, es lo de menos en estas sesiones: fue 16° en la FP1 y 20° en la FP2.

Es difícil sacar conclusiones de estos test, sobre todo cuando el propio Franco, hace algunas fechas, contó que Pierre Gasly y él practican cosas distintas para abarcar más terreno (el tiempo es finito y no da para probar todo lo que se quisiera). La carga de combustible y la estrategia adoptada, por poner algunos ejemplos, son factores que afectan a los tiempos de los pilotos. Sin poder compararlos, aunque aclarando que el galo fue medio segundo más rápido en las dos jornadas del viernes, toca ver qué hizo el bonaerense.

El #43 hizo un tramo con los neumáticos duros, con los que mantuvo un buen ritmo -llegó a merodear el top 10-, y luego fue por algunas vueltas rápidas con los blandos. Ahí, cuando todos simularon una clasificación, se vio cuánto le costó al A525. En Canadá, hace dos semanas, Colapinto padeció las curvas de baja velocidad y le costó arrimarse a los autos que persiguió en las rectas. En Spielberg, identificó un problema nuevo...

"No fue muy bien, no me sentí muy cómodo y especialmente en las curvas rápidas, que son mi fuerte. El balance fue muy diferente de una curva a otra. Hay que trabajar para ponerlo fuerte, que con mucha carga de combustible lo somos. Me están costando esas curvas rápidas, que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo", se descargó el pibe, con confianza en que se harán algunos ajustes de cara al sábado.

Cronograma del GP de Austria:

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3 : 7:30 – 8:30

: 7:30 – 8:30 Clasificación: 11:00 – 12:00

Domingo 29 de junio