Amanda Seyfried reveló que audicionó seis veces para Wicked

La actriz contó que, a pesar de estar en pleno rodaje de The Dropout, se presentó seis veces a casting para interpretar a Glinda en la versión cinematográfica del famoso musical de Broadway.

Hoy 07:19

La reconocida actriz Amanda Seyfried, nominada al Oscar, compartió recientemente detalles sobre su intenso proceso de audición para Wicked, la esperada adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway que dirige Jon M. Chu.

Durante una entrevista en el podcast In the Envelope de Backstage, Seyfried confesó que se presentó en seis ocasiones para audicionar, buscando quedarse con el papel de Glinda. La actriz ya había mencionado previamente que realizó estas pruebas mientras rodaba la serie The Dropout para Hulu, en la que interpretó a Elizabeth Holmes.

“Estoy en esa posición privilegiada en la que simplemente no tengo que audicionar”, comentó Seyfried. “Pero, por supuesto, me gusta… ya hablé mucho de esto. Audicioné como seis veces para Wicked porque eso tenía que salir realmente perfecto”.

La actriz también destacó el esfuerzo que implicó sumarse al proceso, especialmente en medio de una agenda laboral muy exigente. “Y me encantó. Estaba ocupadísima. Apenas tenía tiempo para hacerlo, pero me las arreglé”, expresó.

Aunque finalmente el papel de Glinda fue otorgado a Ariana Grande, las declaraciones de Seyfried demuestran su pasión por el proyecto y el nivel de exigencia artística que representa formar parte de una de las producciones más ambiciosas del cine musical reciente.