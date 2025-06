Reino Unido incorporará aviones con armamento nuclear buscando contener la amenaza rusa en Europa

Con los F-35A, que pueden portar bombas nucleares B61, la fuerza aérea británica recupera capacidades que perdió cuando retiró sus bombas nucleares lanzadas desde el aire en 1998.

Hoy 08:30

Reino Unido está emprendiendo una ambiciosa expansión militar no vista en el país desde el final de la Guerra Fría, al anunciar el lunes la compra de una docena de aviones de combate F-35A capaces de portar bombas nucleares.

A principios de este mes, Londres publicó una revisión de defensa en la que se delinean planes para adquirir más submarinos de ataque, reforzar las capacidades espaciales, crear un nuevo comando ciber-electromagnético, construir más fábricas de municiones y mejorar su arsenal nuclear.

Estas medidas se toman en un contexto en el que el Reino Unido percibe una amenaza inminente por parte de Rusia y manifiesta su preocupación por una posible reducción de la presencia militar estadounidense en Europa en los próximos años.

“La agresión rusa amenaza a nuestro continente. La competencia estratégica se está intensificando. Las ideologías extremistas están en ascenso”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado que expone la nueva postura de defensa del país. “Es una era de incertidumbre radical”.

El F-35A, desarrollado por Estados Unidos, ampliará las opciones de entrega de ojivas nucleares del Reino Unido. Desde el final de la Guerra Fría en la década de 1990, el país ha dependido de sus submarinos balísticos con capacidad nuclear como elemento disuasorio. Con los F-35A, que pueden portar bombas nucleares B61, la fuerza aérea británica recupera capacidades nucleares que perdió cuando retiró sus bombas nucleares lanzadas desde el aire en 1998.

Los F-35A son, en general, más baratos que los F-35B que el Reino Unido ya opera. Una estimación de 2022 de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU calculó que cada F-35A cuesta al menos 89 millones de dólares, mientras que el F-35B cuesta al menos 102 millones por unidad. El F-35A también ofrece mayor capacidad de combustible y de carga útil de armamento que el F-35B.

La empresa estadounidense Lockheed Martin es la principal fabricante del avión de combate F-35A, que actualmente es operado por 20 países, incluidos Estados Unidos.

Los aviones participarán en misiones de aeronaves con capacidad dual de la OTAN, que implican el uso de aviones europeos capaces de transportar bombas nucleares estadounidenses adelantadas en Europa para disuadir a Rusia de un ataque nuclear. Según el Ministerio de Defensa británico, el país planea adquirir un total de 138 cazas F-35, incluyendo la variante F-35B.

En su revisión de defensa, el ministerio describió el entorno de seguridad del Reino Unido como el más volátil e incierto “en cualquier momento de los últimos 30 años”. Señaló la guerra en curso de Rusia en Ucrania, la posibilidad de un giro estratégico de EEUU hacia Asia que podría reducir su número de tropas en Europa, y el potencial de que la guerra alcance territorio británico.

Esta nueva atmósfera requiere que el Reino Unido reoriente su fuerza actual, que está más optimizada “para conflictos principalmente librados contra actores no estatales”, hacia una que pueda movilizar “preparaciones de toda la sociedad para la guerra”, escribieron los autores de la revisión, liderada por George Robertson, ex secretario general de la OTAN y ex ministro de Defensa británico.

Para alcanzar ese objetivo, el Reino Unido se comprometió a aumentar el gasto en seguridad nacional al 5 % del producto interno bruto para 2035, lo que incluiría un presupuesto de defensa del 3,5 % y un 1,5 % adicional considerado “relacionado con la defensa”.

Actualmente, el Reino Unido destina el 2,3 % de su PIB a la defensa, una cifra inferior al 4,1 % registrado en 1989. Su ejército cuenta con 136.000 efectivos regulares, menos de la mitad de los 311.000 que tenía durante la Guerra Fría.

Con los fondos adicionales, el Reino Unido busca ampliar su flota de submarinos de ataque con propulsión nuclear de los actuales nueve hasta doce, y adquirir la capacidad de fabricar un nuevo submarino cada 18 meses. También pretende contrarrestar las crecientes amenazas de Rusia y China en el espacio, según indica la revisión, que señala que las flotas combinadas de satélites operacionales de ambos países aumentaron un 70 % entre 2019 y 2021. Además, el Reino Unido invertirá 1.500 millones de libras, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares, para establecer un sistema de suministro de municiones, así como al menos seis nuevas fábricas de municiones y explosivos.