Juanfer Quintero confirmó su salida de América de Cali y proyecta un futuro en River

Hoy 12:41

Juan Fernando Quintero anunció oficialmente su salida del América de Cali, en medio de una situación económica complicada que le impidió al club colombiano sostener su contrato. A los 32 años, el ex River Plate dejó en claro que, aunque todavía le queda fútbol por delante, ya piensa en su futuro fuera de las canchas… y lo visualiza nuevamente en Núñez.

“Mi futuro es ser director deportivo en River Plate. Lo digo ya porque así lo siento y así va a ser”, expresó Juanfer en declaraciones a Palabras Mayores, dejando entrever su intención de volver al club con el que fue campeón de América en 2018, pero en otro rol.

Si bien no descartó volver a jugar en River si se dieran las condiciones, el propio colombiano admitió que su situación familiar complica una salida de Colombia en el corto plazo, por lo que su futuro inmediato estaría vinculado al fútbol de su país.

En ese sentido, Junior de Barranquilla aparece como el posible próximo destino. “Desde un primer momento estuvimos en contacto, son personas a las que les tengo aprecio. Pero no puedo hablar con nadie hasta resolver lo pendiente con América”, aclaró.

Respecto a su salida del América, el talentoso volante fue contundente: “Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Incluso renuncié a un dinero para poder jugar en América”.

Mientras resuelve su futuro inmediato, Juanfer Quintero dejó una declaración que ilusiona al hincha de River, no solo por su eventual regreso al club, sino por su deseo de seguir ligado al mundo Millonario en una nueva etapa de su vida profesional.