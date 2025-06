El Mensaje Anual del intendente Ing. Roger Nediani contó con un multitudinario acompañamiento

Este viernes se presentó el balance de gestión del período 2024-2025, donde se detallaron los avances logrados y las proyecciones para lo que resta del año.

Hoy 15:13

El intendente de la ciudad de La Banda Ing. Roger Nediani presentó su Mensaje Anual dónde destacó los logros alcanzados durante su último periodo de gestión y reafirmó su compromiso de gobernar con responsabilidad, ordenamiento y transparencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante un acto cargado de cercanía y compromiso con la comunidad, se realizó este viernes el balance de gestión correspondiente al período 2024-2025, detallando los avances alcanzados y las proyecciones para los meses restantes del año.

En la oportunidad, se contó con el acompañamiento del viceintendente Gabriel Santillán, diputados Provinciales, concejales, secretarios, directores, representantes de instituciones educativas, religiosas, culturales, empleados de diferentes dependencias municipales y público en general.

En el comienzo de su discurso presentando desde el recinto del Honorable Concejo Deliberante, Nediani señaló: “Vivimos tiempos difíciles generados por un gobierno nacional que permanentemente nos está oprimiendo. Porque elimina políticas públicas en materia de salud, de educación y de contención social; como por ejemplo el fondo de incentivo docente y el subsidio al transporte, que impactan directamente en los vecinos y vecinas de la ciudad de La Banda. A pesar de ello, venimos desarrollando bajo un plan estratégico integral, diseñado con el pleno conocimiento de nuestra ciudad y de cada una de las necesidades que los vecinos nos expresan cotidianamente, políticas públicas que apuntan al fortalecimiento de una mejora en la calidad de vida de los bandeños y bandeñas. Seguimos cumpliendo con los objetivos y metas planteadas desde un principio, manteniendo siempre en claro cuáles son los ejes de la gestión, tal como lo venimos haciendo. En este último tiempo hemos desarrollado obras que mejoran el ordenamiento vehicular y la circulación, haciendo un aporte significativo en este sentido. Porque todos los proyectos que llevamos a cabo están pensados para llegar a cada rincón de La Banda; como lo son las obras integrales inauguradas recientemente y que fueron realizadas en un trabajo conjunto con empresas y organizaciones, estableciendo normativas que apunten al crecimiento de la ciudad, como lo es el nuevo código de ordenamiento urbano y edilicio”.

“Acompañamos, desde un principio, a los emprendedores y trabajadores, con un Estado Presente para mejorar el acceso al empleo, impulsando la formación laboral y el apoyo a los grupos más vulnerables. Prestamos especial atención a las necesidades de personas con discapacidad, a víctimas de violencia de género y a otros sectores sociales que más requieren de la reivindicación y protección de sus derechos por parte del Estado municipal. En lo que respecta a la educación y la cultura, estamos constantemente reforzando nuestra identidad bandeña y enfocándonos en nuestros niños, niñas y jóvenes, porque entendemos que ellos son el presente y el futuro y se merecen una ciudad en pleno progreso; en donde encuentren las oportunidades y la calidez de una Banda que los abrace y los contenga. En materia de salud pública, llegamos a cada barrio con operativos sanitarios y brindamos asistencia médica en nuestros diferentes centros de atención, para prevenir, diagnosticar y cuidar la salud de los bandeños y bandeñas. A través de diferentes áreas, protegemos nuestro ambiente, manteniendo una ciudad limpia y arbolada e invitando a los vecinos y vecinas a colaborar también desde su lugar”.

“En cada paso que hemos dado este año, reafirmamos nuestro compromiso con un proyecto de ciudad que no se detiene, que avanza con obras, con gestión, y con una clara mirada puesta en el bienestar de cada vecino y vecina. Pero también debemos ser claros: no hay desarrollo posible sin justicia distributiva. Por eso, una vez más, elevamos con firmeza nuestro reclamo por la tan postergada reparación histórica y la revisión urgente del índice de coparticipación. No es un reclamo político, es un acto de justicia para nuestra ciudad. Porque Santiago del Estero y particularmente La Banda ha demostrado que sabe administrar, que sabe gestionar con transparencia, y que está preparada para seguir creciendo. Gobernar es crear y dar oportunidades para que todos los vecinos y vecinas se desarrollen. Por eso seguiremos gestionando con responsabilidad y en base a un plan estratégico, trabajando con humildad y reclamando con convicción. Porque estamos construyendo una ciudad que no se resigna, que se levanta cada día con dignidad, esfuerzo y esperanza, que se ordena y que por sobre todo crece.

Finalmente, el intendente expresó su gratitud por la participación de todas las áreas del municipio y por el acompañamiento constante del equipo de trabajo.

“Me llena de orgullo ver reunidos a todos mis compañeros y compañeras municipales, a quienes agradezco profundamente. Ha sido una jornada llena de emociones y con un mensaje claro, no solo para el Concejo, sino para todos los vecinos y vecinas de La Banda”, concluyó.