Ana Rosenfeld explicó por qué Wanda Nara no entregó a sus hijas a Mauro Icardi

Hoy 20:17

En medio del escándalo judicial por la tenencia temporal de sus hijas, Wanda Nara recibió una intimación judicial para entregar a las niñas a Mauro Icardi, quien llegó al país con la orden de poder pasar una semana con ellas. Sin embargo, la situación sigue trabada, y ahora su abogada, Ana Rosenfeld, dio detalles del trasfondo familiar.

“Hay una gran confusión. Ayer Wanda preparó a las nenas y les avisó que hoy iban a estar con el papá”, afirmó Rosenfeld este viernes en diálogo con A la tarde (América). La letrada contó que la propia Wanda Nara se comunicó con sus hijas para anticiparles el reencuentro, y que “estuvieron hablando hasta tarde”.

“Las nenas sabían que hoy era el día del primer contacto, después de mucho tiempo, con su papá. Pero le pidieron algo muy claro: que estén solos”, explicó. Según Rosenfeld, el deseo de las niñas es compartir tiempo con Icardi sin la presencia de terceros. En ese contexto, nombraron explícitamente a la China Suárez.

“Le dijeron ‘por favor, aseguranos que no va a estar esta mujer. Queremos estar con vos’”, relató la abogada sobre la conversación entre las menores y Wanda.

La mediación estuvo a cargo de la licenciada Fernanda Mattera, del Ministerio Público Tutelar, quien también fue puesta al tanto de los pedidos de las niñas. “Se expresaron con sus palabras, en su lenguaje, y pidieron estar tranquilas con su papá”, destacó Rosenfeld.

En cuanto a la postura de Wanda, Rosenfeld aseguró: “Está dispuesta a que Mauro tenga contacto con las nenas. Lo que no quiere es que se fuerce una situación que puede hacerlas sentir incómodas o expuestas”.

Además, afirmó que no hay una negativa cerrada, sino una espera para que se generen las condiciones que las niñas pidieron. “Me ofrecí como garante para que esto acontezca y que Mauro pueda disfrutar como corresponde. Del otro lado no hubo absolutamente nada diferente”, sostuvo.

Por ahora, las niñas siguen en el departamento junto a su madre, y Mauro Icardi permanece en el subsuelo del edificio, acompañado por sus abogadas y bajo la supervisión de fuerzas policiales.