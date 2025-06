El desesperado reclamo de Cinthia Fernández: "De esto depende el futuro de mis hijas"

La noticia sacudió a una comunidad entera: la cuenta de Instagram de Cinthia Fernández, ese refugio virtual donde día a día compartía fragmentos íntimos y se acercaba a sus seguidores, dejó de estar disponible de un momento a otro.

Hoy 08:29

Sucedió apenas unas horas después de su regreso a Buenos Aires llena de recuerdos tras una escapada romántica junto a Roberto Castillo. El viaje a Miami, que habían planeado para celebrar su primer aniversario, fue más que unas vacaciones: se transformó en un espacio íntimo para desconectar del ruido, con tardes de paseos bajo el cielo coralino, cenas frente al vaivén de las olas, miradas cómplices y gestos de cercanía que solo se comparten lejos de las cámaras.

Cinthia aprovechaba cada historia y cada publicación para hacer partícipes a sus seguidores del viaje: mostraba el azul intenso del océano desde las terrazas, los brindis por el amor, las carcajadas espontáneas nacidas de la confianza y la alegría. No era la primera vez que la pareja compartía una experiencia así. Poco tiempo antes habían viajado a México, otro destino elegido para fortalecer su vínculo y sumar nuevos recuerdos. En esa ocasión, el viaje tuvo una connotación diferente. Allí, junto a Oliva y Helena, hijas de Roberto y de Daniela Vera Fontana, y Pilar, hija de una relación anterior, vivieron jornadas de juegos en la playa, charlas largas y paseos en familia, fortaleciendo afectos y coleccionando momentos que quedaron en la memoria de todos.

La rutina en Buenos Aires arrancó con la expectativa de compartir ese reinicio con su gente, pero la sorpresa fue mayúscula al intentar acceder al perfil de la bailarina: solo aparecía un mensaje seco, “Esta página no está disponible. Es posible que se haya suprimido”. El desconcierto no tardó en hacerse viral. La preocupación dominó el diálogo entre usuarios y, enseguida, llegaron los mensajes de apoyo.

La panelista, en diálogo con Teleshow, no ocultó su enojo y su tristeza. “No estoy de humor, no estoy bien. Me bajaron la cuenta y estoy tratando de recuperar mi fuente laboral”, señaló. Es que la pérdida no era solo un golpe en lo emocional, sino también en lo profesional.

De inmediato, Cinthia puso en marcha una cuenta alterna, donde a través de un video habló sobre su situación. El texto que acompañaba esa publicación lo decía todo: “Me bajaron mi cuenta y necesito su ayuda“. Allí detalló que ”compartan y ya saben qué hacer. Gracias de todo corazón". Em la posdata del comunicado explicó: “Hay que seguir adelante como sea, no importa lo que toque pasar o el daño que te quieran hacer. Se levanta la cabeza, porque la corona se cae. Gracias a mi compañero de vida, Roberto Castillo, por levantarme el ánimo y mover cielo y tierra para ayudarme, a mis hijas que me vieron muy triste y preocupadas por su futuro y a mis amigos que me ayudan con la difusión, apoyo y cariño. Arriba que se puede”.

En el video, con el rostro visiblemente afectado y la voz quebrada, Cinthia relató: “Regalo 2 millones de pesos si llegamos con esta cuenta a 2 millones de seguidores", lo que de inmediato llamó la atención de todos. Fue entonces que recapituló: “Instagram me bajó mi cuenta principal, mi cuenta por la cual muevo mi actividad hace muchísimos años. Fue de manera muy injusta y realmente estoy tratando de rearmarme. De esta red social emanan tres empresas mías, mi local, mi marca de ropa y de maquillajes, y todas las empresas que me contratan gracias a Dios hace muchísimos años. Por ende, el daño fue muy profundo y de esto depende el futuro de mis hijas, las cuales ya conocen mi historia. Entonces para mí es una situación muy difícil. Espero que me ayuden y tendrán su recompensa. Si llegamos a 2.000.000, uno de ustedes se llevará 2 millones de pesos. Por favor, ayúdenme y difundan de la manera que más puedan este video. Los quiero. Gracias”.

El episodio dejó en claro cuánto representa cada espacio digital para quienes, como Cinthia, hicieron de las redes sociales una parte esencial de sus proyectos, sus ilusiones y su presente cotidiano.