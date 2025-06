Franco Colapinto afronta otro desafío en la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Tras las prácticas y una difícil clasificación, el piloto argentino sale a pista nuevamente este domingo en el circuito Red Bull Ring.

Hoy 07:26

Franco Colapinto afronta este domingo su quinta participación en la temporada 2025 de la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Austria, undécima fecha del calendario, que se correrá desde las 10:00 (hora argentina) en el Red Bull Ring de Spielberg.

El piloto argentino, integrante del equipo Alpine, partirá desde el puesto 14 en la grilla tras una clasificación sólida, especialmente en la Q1, donde logró un giro clave que le permitió avanzar a la segunda tanda. Allí, registró un tiempo de 1:05.288 y superó al británico Oliver Bearman (Haas), aunque quedó a sólo una décima del Top 10, lo que lo privó de ingresar a la Q3.

“Hay que enfocarse en la carrera”

Colapinto expresó sus sensaciones tras quedar eliminado en la Q2: “Una pena, cuando veo que estoy a una décima del top 10, me da un poco de bronca, pero hay que seguir trabajando. Era un fin de semana complicado que pudimos resolver y ahora hay que enfocarse en la carrera”.

El oriundo de Pilar viene de terminar 13° en Canadá y mantiene buenas expectativas en Austria, un trazado donde supo destacarse en las categorías formativas. Sobre su desempeño, agregó: “Me sentí un poco mejor con el auto, estuve más cerca. Hay que seguir progresando”. Además, destacó que el auto mejoró en las curvas lentas, una debilidad evidente en Montreal:

“Ahora me falta un poco de confianza en las curvas rápidas porque me está costando. Estamos trabajando y de a poco vamos encontrando el camino”.

Un circuito veloz y técnico

El Red Bull Ring es uno de los trazados más veloces y exigentes del calendario. Su familiaridad con este circuito representa una ventaja para Colapinto, que buscará capitalizar su experiencia previa en categorías como la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Dónde ver el GP de Austria

La carrera principal se disputará este domingo 29 de junio a las 10:00 (hora argentina) a 71 vueltas. Todas las actividades del Gran Premio podrán seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ y Fox Sports.