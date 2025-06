La más alta desde 2018: la venta de autos 0km tuvo un primer semestre récord

Junio cerró con más de 50.000 patentamientos. El acumulado desde enero marcó un máximo en siete años. La vuelta del crédito.

Hoy 08:01

Las concesionarias cerraron la primera mitad de 2025 con más de 326.000 unidades vendidas. Es el mejor resultado semestral en siete años. El crecimiento se debe a una combinación de la vuelta del crédito, baja de impuestos y mayor oferta, pero aseguran que no impactó la medida para el uso de los “dólares del colchón”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así, el mercado automotor completó un primer semestre con ventas en niveles que no se veían desde 2018. De acuerdo con las estimaciones del sector, a las que accedió TN, en junio se habrían patentado unas 53.000 unidades, lo que llevaría el acumulado del año a cerca de 326.000 autos.

En el primer semestre de 2024 se habían vendido 182.399 unidades, por lo que las ventas de este año implicarán una suba de casi 80% interanual. El dato oficial será dado a conocer el lunes la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Te recomendamos: ¿Traer autos usados? Acuerdos vigentes serían un obstáculo para los que quieran importar vehículos

En los primeros cinco meses del año se patentaron 272.837 vehículos, un alza del 78,9% respecto del mismo período del año pasado, según los concesionarios.

Boom de ventas de autos nuevos

El crecimiento del mercado se sostuvo por varios factores. “El tema clave es la financiación, hay terminales que están financiando a tasa 0%”, según fuentes del sector.

Desde ACARA destacan la reducción impositiva, con el fin del impuesto PAIS, y la modificación en la base imponible del impuesto interno, que redujo los precios de los autos de gama alta y media.

A esto se sumaron las ofertas de las terminales, que presentaron nuevos modelos y una estrategia agresiva de promociones por parte de los concesionarios.

Si bien había optimismo por las medidas del Gobierno para fomentar el uso de los “dólares del colchón”, fuentes del sector aseguraron que el impacto fue marginal. Las medidas se anunciaron a fines de mayo, y si bien hubo muchas consultas, no fue relevante para explicar la suba de ventas. Los proyectos de ley para blindar la medida para los ahorros no declarados no fueron tratados por el Congreso.

El rol del crédito en la venta de 0km

La financiación fue clave para sostener el ritmo de ventas. En mayo, el 48,2% de los patentamientos de 0 km se realizaron mediante algún tipo de préstamo, el segundo registro más alto del año. Se inscribieron 27.157 prendas para autos nuevos, un incremento del 5,8% frente a abril y del 95,3% respecto de mayo de 2024.

Este nivel de financiación se explicó por el uso de la cartera adjudicada de planes de ahorro de las marcas. Si bien la participación de las ventas financiadas se estabilizó en los últimos meses, todavía se mantiene en valores altos desde que comenzó el año.

De todos modos, desde ACARA pusieron la lupa sobre las altas tasas de interés del sistema: “Luego del interesante avance que los instrumentos de financiación mostraron desde mediados de 2024, en los últimos meses parece que el impulso se agotó. Una de las principales causas, pueden encontrarse en un aumento en el costo de este tipo de herramientas”.

Hacia adelante, el sector buscará mantener el envío de unidades y sostener los niveles de promociones para prolongar el ciclo positivo. Las condiciones de crédito y el contexto económico seguirán siendo determinantes para la evolución del mercado en la segunda mitad del año.