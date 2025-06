El lamento de Colapinto tras haber quedado 15° en Austria: “Hay que estar más fuertes para la próxima carrera”

El piloto argentino terminó un puesto más abajo que el que había conseguido en la clasificación. A su vez, contó las consecuencias que tuvo el toque con el japonés Yuki Tsunoda.

Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Austria con sabor agridulce tras finalizar en el 15° puesto, en una carrera que lo tuvo como protagonista de varios incidentes y que lo dejó sin sumar puntos para Alpine. El piloto argentino alternó momentos de buen ritmo con errores y situaciones desafortunadas, y al terminar se mostró autocrítico y resignado: “Hay que estar más fuertes para la próxima”, expresó.

Uno de los momentos más polémicos del domingo en el Red Bull Ring fue su contacto con Yuki Tsunoda (Red Bull), que lo dejó con daños en el alerón y el piso del auto. Si bien la maniobra lo perjudicó, Colapinto confirmó que el japonés se disculpó tras la carrera: “Tsunoda me pidió perdón, todo bien. Una pena porque en esa maniobra rompí el alerón y el piso”, comentó con visible molestia.

Además, el argentino fue sancionado con cinco segundos por no ceder rápidamente el paso a Oscar Piastri, quien venía peleando la punta de la carrera y se vio afectado por el incidente. Colapinto explicó la situación: “La verdad es que no lo vi a Piastri. Estaba en mi punto ciego. Estaba en la pelea con Tsunoda y ni me enfoqué en él. Después lo dejé pasar y todo bien”.

Pese a todo, el joven piloto de Pilar demostró buen ritmo en varios tramos de la competencia, aunque eso no le alcanzó para meterse en la zona de puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco tuvo una jornada destacada y finalizó en la posición 13.

El próximo desafío para Colapinto será clave para reponerse y seguir ganando experiencia en su temporada debut en la Fórmula 1, donde ya dejó en claro que tiene potencial, pero también mucho por pulir en medio de una exigente categoría.