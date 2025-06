Milei presentó a Conan en un streaming y lanzó duras críticas contra la oposición y los medios

El Presidente sorprendió al aparecer con su perro en un programa para recaudar fondos para refugios. Habló de su fanatismo por los animales y apuntó con dureza contra Kicillof, los periodistas y “la miserabilidad de la política”.

Hoy 17:16

En una aparición inesperada, el presidente Javier Milei presentó este domingo a su perro Conan durante un programa de streaming de Neura, que recaudaba fondos para dos refugios de animales. El jefe de Estado llegó al estudio con su habitual mameluco de YPF y acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien también llevó a su mascota, Thor.

“Acá está Conan, ¿viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, explicó el mandatario, en referencia al dogo que, según contó en otras oportunidades, es el padre de sus otros cuatro perros: Milton, Murray, Robert y Lucas, nombrados en homenaje a economistas de la escuela austríaca.

Durante la transmisión, los hermanos Milei anunciaron la donación de un millón de pesos a beneficio de las fundaciones que participan de la causa solidaria.

En su paso por el estudio, el mandatario también se refirió a su vínculo con los animales: “En la casa de mis padres siempre hubo, pero el momento en que me fanatice fue cuando mi mamá compró dos ovejeros alemanes. Ahí se generó una cosa más talibanizada”, comentó.

Además, aprovechó el espacio para lanzar críticas contra la oposición y varios actores políticos: “Veo mucha miserabilidad, bajeza, deseo de poder… todo es obstruir y romper. Es lo único que saben hacer. Por eso hicieron mierda al país como lo hicieron”.

También arremetió contra el gobernador Axel Kicillof, a quien volvió a llamar “pichón de Stalin” y “pigmeo maligno”, y expresó: “Enfrente no tenés a un rival, tenés a un enemigo. Y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Los zurdos de mierda llamaban a cagar a trompadas a los libertarios”.

Los medios de comunicación tampoco quedaron fuera de sus ataques: “Me han dicho incestuoso, zoofílico y hasta nazi. ¡Qué no me han dicho! Después viene el vuelto y no se la bancan. Pero la gente les sacó la ficha”.

Por último, Milei aseguró que si las elecciones se celebraran hoy entre menores de 35 años, La Libertad Avanza ganaría con el 70% de los votos. “Si hacemos las cosas bien, hay liberalismo para rato”, concluyó.