Kristen Stewart se refirió a su vínculo con Robert Pattinson: "Nunca me permitieron decir lo que pasó"

La actriz recordó su relación con el actor de "Crepúsculo" en una entrevista realizada años después del final de su vínculo. Aseguró que nunca se sintió en libertad de hablar sobre lo que vivió.

Kristen Stewart alcanzó la fama internacional por su papel como Bella Swan en la saga cinematográfica Crepúsculo, una serie de cinco películas basadas en los libros de Stephenie Meyer. Entre 2008 y 2012, la historia del romance entre una humana y un vampiro, ambientada en la localidad ficticia de Forks, se convirtió en un fenómeno global, con Stewart y Robert Pattinson como protagonistas.

Durante el rodaje de la saga, ambos actores comenzaron una relación sentimental que se hizo pública en 2009. Su vínculo generó un alto grado de exposición mediática y fue seguido muy de cerca por la prensa. La pareja, cuya historia fuera de la pantalla se asociaba con la trama de sus personajes, se convirtió en una de las más visibles del ambiente cinematográfico en ese momento.

La relación llegó a su fin en 2012 tras la publicación de fotografías que mostraban a Stewart en una situación comprometida con el director Rupert Sanders, con quien trabajaba en el rodaje de Blancanieves y la leyenda del cazador. En ese entonces, Sanders estaba casado y la actriz seguía vinculada a Pattinson. La filtración de las imágenes provocó una ruptura inmediata y el tema ocupó numerosos titulares. Según trascendidos, Stewart buscó una reconciliación que finalmente no se concretó.

En declaraciones posteriores, la actriz afirmó que su vínculo con Pattinson fue en parte impulsado por los estudios como una estrategia para favorecer el éxito comercial de la franquicia. Sin embargo, también expresó públicamente su arrepentimiento por lo sucedido y manifestó sentirse avergonzada.

En una entrevista realizada en noviembre de 2019 en el programa The Howard Stern Show, Stewart fue consultada directamente sobre el tema. Ante la observación del presentador, quien calificó como un error haberse enamorado en el set, la actriz respondió: “No pude evitarlo. Es muy raro ser honesta sobre esto. Es un tema que se ha consumido mucho y tengo miedo de que la gente piense que soy oportunista... Pero nunca me han permitido decir lo que pasó. Me daba vergüenza parecer alguien que busca atención. Estuvimos juntos durante años. Ese fue mi primer... ya sabes, amor”.

La entrevista aportó una mirada más personal sobre una de las relaciones más comentadas de Hollywood en la última década, al tiempo que reveló la complejidad emocional que vivió Stewart durante esa etapa de su vida.

